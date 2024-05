Paramount: Sony und Apollo sollen 26 Milliarden US-Dollar für das Filmstudio bieten

Vor wenigen Wochen erreichte uns die Meldung, dass Sony an einer Expansion seiner Filmsparte interessiert sein soll. Objekt der Begierde sei dabei das traditionsreiche Hollywood-Studio Paramount, unter dessen Banner sich etwa Filmreihen wie „Star Trek“ oder auch „Sonic the Hedgehog“ befinden. Nun erhalten diese Gerüchte neue Nahrung, denn tatsächlich sollen Sony und Apollo inzwischen ein 26 Milliarden US-Dollar schweres Angebot abgegeben haben.

Dies geht zumindest aus einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal hervor (via Forbes). Apollo Global Management soll zuvor bereits ein unabhängiges Angebot eingereicht haben, allerdings habe es laut dem WSJ Bedenken gegeben, das Private-Equity-Unternehmen könne die notwendige Finanzierung alleine nicht sichern. Bisher sollen verschiedene Firmen ihren Hut in den Ring geworfen haben, doch ein definitiver Sieger zeichnet sich noch nicht ab.

Könnte Sony am Ende Skydance ausstechen?

Als Spitzenkandidat auf die Übernahme von Paramount gilt das Filmproduktionsunternehmen Skydance Media, das in der Vergangenheit bereits mit dem Studio zusammengearbeitet hat. Allerdings sollen die Aktionäre besorgt sein, dass ein solcher Deal dem Hauptaktionär Shari Redstone zu viel Macht geben könnte. Das exklusive Verhandlungsfenster von Skydance soll diesen Freitag auslaufen, weshalb sich Sony womöglich schon in Position bringt.

Sollte Sony letztendlich tatsächlich den Zuschlag bekommen, könnte das japanische Unternehmen zu einem Mehrheitsaktionär von Paramount werden. Apollo Global Management würde derweil eine Minderheitsbeteiligung am Filmstudio halten. Das gemeinsame Angebot beider Parteien sei bereits diesen Mittwoch unterbreitet worden, wie das WSJ von seinen Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sein sollen, erfahren haben möchte.

Paramount+ konnte zuletzt übrigens einen gewaltigen Erfolg feiern. Wie gut sich die Knuckles-Serie geschlagen hat, könnt ihr hier nachlesen:

Paramount zählt zu den sogenannten fünf Major-Studios in Hollywood und wurde am 8. Mai 1912 gegründet. Im Laufe seiner mehr als 100 Jahre währenden Geschichte brachte das Unternehmen diverse Kultklassiker hervor, etwa „Der Pate“, „Der Soldat James Ryan“ oder auch „Forrest Gump“. Zum Unternehmen gehören zudem mehrere TV-Sender, etwa MTV oder auch Nickelodeon. Zuletzt musste das Studio 14,6 Milliarden US-Dollar an Schulden ausweisen.

Als Reaktion auf das 26 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot von Sony und Apollo für Paramount kletterte die Aktie des Unternehmens um mehr als 12 Prozent nach oben. Sonys Geschäft fußt primär auf den drei Säulen Filme, Musik und Videospiele. Seit der Übernahme von Crunchyroll sollen Anime als vierte Säule des Konzern aufgebaut werden. Mit einer erfolgreichen Übernahme von Paramount könnte Sony seine Position auf dem Filmmarkt deutlich stärken.

Was ist eure Meinung zu einer potentiellen Übernahme von Paramount durch Sony und Apollo?

Weitere Meldungen zu Paramount.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren