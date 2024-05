PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

In dieser Woche beschäftigte die Communities von PlayStation und Xbox die Spekulationen um die neue Strategie von Microsoft. Nachdem das Redmonder Unternehmen seine ersten vier Xbox-Spiele “Pentiment“, “Hi-Fi Rush”, “Grounded” und „Sea of Thieves” für PlayStation veröffentlichte, soll dies noch lange nicht alles gewesen sein, meinte kürzlich Jez Corden von Windows Central.

Laut dem Journalisten sollen alle First-Party-Spiele von Xbox auch für PlayStation erscheinen. Dies soll sogar Größen wie „Halo“ und „Forza“ umfassen. Xbox soll in Zukunft mehr wie Steam agieren, während die dazugehörige Hardware für Fans sein soll.

Diese Nachrichten brachten besonders die Xbox-Spieler auf die Palme. Einen solchen Richtungswechsel und den wahrscheinlich folgenden Shitstorm sah Corden jedoch gelassen: „Die meisten Leute spielen einfach nur und haben Spaß und lassen sich nicht auf die Albernheiten in den sozialen Medien ein.“

So verbringt die Redaktion das Wochenende

Sven lässt das kommende Wochenende ruhig angehen. Er verbringt seine freien Tage erneut mit dem Action-Adventure „Outer Wilds“. Daneben will er ein paar seiner Serien weiterschauen. Zuletzt hat uns Sven eine Vorschau des Crunchyroll-Animes „Kaiju No 8“ geliefert. Davor hat er uns von „X-Men ’97“ berichtet, die Fortsetzung der Kultserie, die von 1992 bis 1997 ausgestrahlt wurde.

Dennis vertreibt sich die Zeit in den kommenden Tagen mit der „Grandia HD Collection“. Die Sammlung enthält die RPG-Klassiker „Grandia“ und „Grandia 2“. In „Grandia“ erleben die Spieler ein Abenteuer mit Justin und seinen Verbündeten, die sich den finsteren Mächte der Garlyle entgegenstellen. In „Grandia 2“ begleitet man Ryudo und seine Freunde auf der Suche nach einer göttlichen Waffe.

Micha wird sich am Wochenende in „Elden Ring“ vergnügen. Es wird auch langsam Zeit, immerhin steht bald die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ an. Wie nun bestätigt wurde, wird es sich bei den kommenden Inhalten um die erste und einzige Erweiterung zu dem beliebten Action-Rollenspiel handeln.

Nun wollen wir von euch lesen. Mit welchen Spielen beschäftigt ihr euch zum Wochenende?

