PlayStation Portal: Sony zeigt, warum ihr den PS5-Handheld kaufen solltet

PlayStation Portal ist knapp ein halbes Jahr alt, was Sony zur Veröffentlichung eines weiteren Trailers animierte. Zu sehen sind einige Spielszenen und Pressezitate.

PlayStation Portal war im vergangenen Jahr eines von mehreren Hardware-Produkten, die Sony auf den Markt brachte. Der Handheld gesellte sich zur PS5 Slim, zu den PlayStation-Ohrhörern Pulse Explore und zum Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2.

Während die zuletzt genannte Hardware mittlerweile zugkräftige System-Seller der First-Party-Studios vermissen lässt und viele Besitzer neidisch auf eine von Meta vorgenommene Ankündigung blicken, wird PS Portal von Sony noch einmal kräftig beworben.

Indirekte Spielszenen und lobende Worte zu PS Portal

Die Streaming-Hardware rückt in den Fokus eines neuen Trailers, der einige Pressestimmen hervorhebt und Spiele zeigt, die auf der Hardware laufen… zumindest bei den Spielern. Im Video sind die Inhalte auf dem Display von PS Portal nur simuliert, betont Sony.

Zu sehen ist etwa “Gran Turismo 7”, das seit mehr als zwei Jahren auf dem Markt verweilt und auch mit dem Virtual-Reality-Headset PS VR2 kompatibel ist. Unter den eingeblendeten Pressezitaten befindet sich unter anderem eine Einschätzung von Techradar. Laut der Publikation sei es ein “brilliantes Handheld-Gaming-Gerät”.

Press Start wiederum lobte das detaillierte haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Tatsächlich sind die Funktionen des DualSense-Controllers ein fester Bestandteil von PlayStation Portal, was bereits mit dem Design angedeutet wird.

Nachdem viele Leute vor dem Launch des Handhelds davon ausgingen, dass ein neuer Ladenhüter bevorsteht, kam es zu einer gegensätzlichen Situation: PS Portal war monatelang ausverkauft. Bei Amazon können interessierte Spieler momentan erfolgreich zuschlagen. Der Preis liegt bei 219,99 Euro.

Zu beachten ist, dass PlayStation Portal keine eigenständige Hardware ist und zwingend den Besitz einer PS5 voraussetzt. Die Konsole berechnet die Spiele und schickt sie via Remote-Play auf das handliche Gerät. Hierzu ist es nicht notwendig, dass sich Portal-Spieler in der Nähe der Konsole befinden. Mit einer ausreichend starken WLAN-Anbindung können sie quasi weltweit auf die PS5-Bibliothek zugreifen.

Weitere Meldungen zu PS Portal:

Wann kommt der Cloud-Support? Derartige Pläne wurden bislang nicht offen kommuniziert. Allerdings deutete eine Aussage von Hideaki Nishino, Senior Vice President and Head of PlayStation Platform Experience bei Sony Interactive Entertainment, im vergangenen Jahr an, dass es technisch betrachtet keine Herausforderung wäre.

Sollte eine solche Unterstützung kommen, könnte PlayStation Portal mit den Spielen verknüpft werden, die auf den Sony-Servern laufen. Das PS5-Cloud-Gaming ist längst ein Bestandteil von PS Plus Premium.

Nachfolgend der heutige Trailer zu PlayStation Portal:

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren