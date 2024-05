PS5 & PS4: Weekend-Sale für PS-Plus-Mitglieder gestartet

Sony hat im PlayStation-Store einen Sale gestartet, der sich an Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft richtet. Mehrere Angebote warten auf den Kauf, jedoch nicht immer mit einem besonders niedrigen Preis.

Am Mittwoch gab es keinen großangelegten Sale im PlayStation-Store. Allerdings ließ Sony pünktlich zum bevorstehenden Wochenende die Preise purzeln, wenn auch nur in einem kleineren Maßstab.

Neben der vergleichsweise geringen Auswahl an Deals gibt es einen weiteren Haken: Die Preisnachlässe richten sich explizit an Inhaber einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft. Von besonderen Vorteilen gegenüber Spielern ohne Abo profitieren sie aber in der Regel nicht.

Metro, Hogwarts Legacy und mehr

“Star Wars Battlefront 2″ ist für 5,99 statt 19,99 Euro vertreten, was für PS-Plus-Mitglieder bedeutet, dass sie 70 Prozent sparen. Hier lohnt allerdings ein Blick in die Vergangenheit: Bis zum 11. April 2024 lief ein Sale, in dessen Rahmen der Shooter für 2,39 Euro im Angebot war – auch für Spieler ohne Mitgliedschaft. Die “Star Wars Battlefront Ultimate Edition” können Spieler für 4,99 statt 19,99 Euro mitnehmen. Im Februar lag der Preis bei 2,99 Euro.

Ein weiteres Beispiel ist “It Takes Two”. PS-Plus-Mitglieder sparen derzeit 65 Prozent und zahlen 13,99 Euro statt der sonst üblichen 39,99 Euro. Bis Mitte April lag der Preis in einem allgemein zugänglichen Sale bei 9,99 Euro.

Das Remake von “Dead Space” kostet im Rahmen des laufenden PS-Plus-Sales im PlayStation-Store 31,99 statt 79,99 Euro. Günstiger gab es den Horror-Shooter im PSN bisher nicht. Allerdings wurde der Betrag schon das dritte Mal erreicht. Bei “Hogwarts Legacy” ist es ähnlich: Günstiger als mit 37,49 Euro kamen Käufer im PlayStation-Store bisher nicht davon. Jedoch ist dieser Betrag kein neuer Bestwert.

Im Fall von “Metro” kam es quasi zu einer Preiserhöhung. “Metro Exodus” kostete in den vorherigen Sales ohne PS-Plus-Pflicht 4,49 statt 29,99 Euro. Heute sank der Preis auf 5,99 Euro. Das “Metro Saga Bundle” schlägt mit 11,99 statt 59,99 Euro zu Buche. In den vorherigen beiden Sales waren es 8,99 Euro.

“Star Wars Jedi: Fallen Order” nehmen Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft aktuell für 4,99 statt 49,99 Euro mit. “Mortal Kombat 1” gibt es für 37,49 statt 74,99 Euro. Und “Alan Wake 2” ist für 47,99 statt 59,99 Euro dabei. Hier gab Remedy zuletzt bekannt, dass der Titel weiterhin davor stehe, die Marketing- und Produktionskosten einzuspielen.

Die komplette Übersicht über den Weekend-Sale für Besitzer einer PS-Plus-Mitgliedschaft sollte im Laufe des Tages im PlayStation-Store sichtbar sein.

Falls diesmal nichts dabei ist, könnten die PS-Plus-Spiele für Mai 2024 eher auf euer Interesse stoßen. Die Essential-Neuzugänge stehen seit Mittwoch fest. Welche weiteren Termine für Abonnenten im laufenden Monat wichtig sind, ist in dieser Meldung zusammengefasst.

