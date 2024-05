Terminator Survivors: Der T-800 sorgt für Angst und Strecken – Details zu Setting & Gameplay

In einem frisch veröffentlichten FAQ lieferten uns die Entwickler von Nacon Mailand neue Details zu "Terminator: Survivors". Diese drehen sich um das Setting, die Geschichte und das Gameplay des Survival-Titels.

Mit „Terminator: Survivors“ stellten die Entwickler von Nacon Mailand Anfang März ein neues Open-World-Survival-Projekt im Universum der Kultmarke vor.

In dieser Woche lieferte uns das Studio weitere Details und stellte ein umfangreiches FAQ zur Verfügung. Diesem lässt sich entnehmen, dass wir „Terminator: Survivors“ in der First-Person-Perspektive spielen und die Kampagne wahlweise alleine oder zusammen mit drei anderen Spielerinnen und Spielern bestreiten können. PvP-Inhalte sind nicht geplant.

Wie die Entwickler betonen, besteht in „Terminator: Survivors“ keine Onlinepflicht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr die Kampagne beziehungsweise die Geschichte auch komplett offline spielen könnt.

Die Reste der menschlichen Zivilisation

Bezüglich der Geschichte, die im Jahr 2009 einsetzt, und des Settings ergänzte Nacon Mailand: „Wir haben diesen Zeitstrang für sein packendes erzählerisches Potenzial gewählt – ein Kapitel der Geschichte, das fesselnd und doch weitgehend unerforscht ist. Wir haben Sarah Connors Bemühungen miterlebt, den Tag des Jüngsten Gerichts abzuwenden, den Kampf des Widerstands gegen Skynet.“

„Und obwohl der Tag des Jüngsten Gerichts in der Terminator-Mythologie eine große Rolle spielt, blieben die Folgen, die Widerstandsfähigkeit der Überlebenden und die Entstehung von John Connors Widerstand weitgehend unerzählt.“

„Sarah Connor gelang es, das Ereignis des Jüngsten Gerichts von 1997 zu verhindern. Doch das stoppte Cyberdyne und die Geburt von Skynet nicht, sondern verzögerte das Unvermeidliche nur. Im September 2005 erreichte Skynet ein neues Selbstbewusstsein und initiierte einen globalen nuklearen Angriff, der zur Auslöschung von Milliarden Menschen führte“, heißt es weiter.

In „Terminator: Survivors“ finden wir uns in einer Welt wieder, in der die Ordnung und die menschliche Zivilisation weitestgehend zusammengebrochen sind. Die Überlebenden verfügen über keinerlei Fernkommunikation, müssen um Ressourcen sowie Territorium kämpfen und sehen sich mit einer tödlichen Gefahr konfrontiert.

Die Essenz der ersten beiden Filme

Zum Setting und der Atmosphäre ergänzten die Entwickler, dass es ihnen in „Terminators: Survivors“ darum geht, die „Essenz und die Stimmung der ersten beiden Terminator-Filme einzufangen“. Daher sehen sich die Spielerinnen und Spieler lediglich mit einem einzelnen T-800 konfrontiert.

Diesen beschreiben die Entwickler als eine unaufhaltsame Maschine, die in der Spielwelt für Angst und Schrecken sorgt. „Der T-800, dem die User begegnen, ist eine dieser Einheiten, die Skynet in seinen verzweifelten Versuchen geschickt hat, die Geschichte neu zu schreiben und den Sieg im Krieg der Zukunft zu sichern.“

Ähnlich wie die Protagonisten der Filme sollt ihr in „Terminator: Survivors“ das erschütternde Gefühl erleben, von einem Gegner gejagt zu werden, der keine Gnade kennt und mit konventionellen Methoden nicht besiegt werden kann.

„Die Einbeziehung eines einzelnen T-800 in das Spiel dient nicht nur dazu, die Integrität der Überlieferungen der Franchise zu wahren, sondern auch dazu, ein fesselndes Spielerlebnis zu bieten, das eine Hommage an die Filme ist, die es inspiriert haben“, heißt es weiter.

Das komplette FAQ mit weiteren Details und Aussagen der Entwickler findet ihr hier. „Terminator: Survivors“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Los geht es mit dem Early-Access-Start auf dem PC, der am 24. Oktober 2024 erfolgt.

