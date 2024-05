Die Themen der Woche: Was hat die Headlines bestimmt?

Auch in dieser Woche gab es natürlich wieder allerlei spannende Meldungen und Entwicklungen. In unserem Wochenrückblick fassen wir die wichtigsten Geschehnisse der letzten Tage für euch zusammen.

Auch diese Woche stand wieder ganz im Zeichen von Meldungen und Berichten, die darauf hindeuten, dass sich der Markt für Videospiele im Wandel befindet.

Beispielsweise berichtete AMD von einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Semi-Custom-SoC-Hardware. Eine Entwicklung, die das Unternehmen in erster Linie auf „schwächelnde Verkaufszahlen“ der Konsolen PS5 und Xbox Series X/S zurückführt. Zudem ließ sich einer Studie entnehmen, dass Live-Service-Titel wie „Fortnite“, „Call of Duty“ oder „EA Sports FC 24“ klassische Singleplayer-Titel immer mehr verdrängen.

Doch nicht nur im Bereich der Spiele an sich könnte in der Branche in den nächsten Jahren einiges in Bewegung geraten. Denn nur kurz nachdem uns in dieser Woche die Meldung erreichte, dass Microsoft im Februar der Publisher mit den meisten Spielerinnen und Spielern auf den Xbox- und PlayStation-Plattformen war, befeuerte Windows Centrals Jez Corden die Spekulationen um weitere Portierungen der Xbox Game Studios für die PS5.

Und dann wäre da auch noch eine aktuelle Umfrage von Microsoft, die andeutete, dass das Unternehmen in der Tat einen Xbox-Handheld planen könnte.

Helldivers 2 & Stellar Blade dominieren die Schlagzeilen

Ein Auf und Ab gab es in dieser Woche für die Entwickler von Arrowhead. Zunächst ging aus den US-Charts im März 2024 hervor, dass sich „Helldivers 2“ weiterhin auf einem beeindruckenden Niveau verkauft. Eine Tatsache, die von diversen Statistiken untermauert wurde. Lange sollte die Freude von Arrowhead allerdings nicht halten.

Auf Steam kam es nämlich zu einer kleinen Ankündigung mit einer großen Wirkung. Wie Arrowhead bekannt gab, wird die aus technischen Gründen zunächst ausgesetzte Verknüpfung mit einem PSN-Account auf Steam in Kürze zur Pflicht. Eine Änderung, die zu lautstarker Kritik, einem Review-Bombing und sogar Rückerstattungen und Verkaufsstopps in diversen Regionen sorgte.

In einem offiziellen Statement entschuldigte sich Arrowhead bereits für die entstandenen Umstände.

Ein weiterer Titel, der in dieser Woche für reichlich Gesprächsstoff sorgte, ist „Stellar Blade“. Hier sorgte vor allem die Überarbeitung eines Outfits, das nun etwas weniger Haut zeigt, für Kritik. Die Verantwortlichen von Shift Up meldeten sich kurze Zeit später mit einer Stellungnahme zu Wort und kündigten ein Update an.

Des Weiteren sprach das südkoreanische Studio über die internationalen Reviews zu „Stellar Blade“ und ging auf die Post-Launch-Unterstützung ein. Diese umfasst unter anderem einen Boss-Challenge-Modus. Doch wie steht es um mögliche DLCs? Das erfahrt ihr hier.

Showcases mit diversen Enthüllungen angekündigt

Da die E3 Ende 2023 endgültig zu Grabe getragen wurde, liegt der Fokus in diesem Jahr erneut auf dem Summer Game Fest und weiteren Events der Publisher. In dieser Woche kündigte zum einen THQ Nordic einen Showcase inklusive Termin und den ersten Spielen an. Auch Microsoft machte in dieser Woche Nägel mit Köpfen und bestätigte die Gerüchte um den Xbox Games Showcase am 9. Juni 2024.

Hier wird nicht nur die Xbox-Community auf ihre Kosten kommen. Es deutet nämlich alles darauf hin, dass wir uns auch auf die offizielle Enthüllung des neuen „Call of Dutys“ freuen dürfen, das offenbar den Namen „Black Ops Gulf War“ trägt. Bereits im Vorfeld der nahenden Ankündigung sickerte offenbar der Releasemonat des Shooters durch.

Negativschlagzeilen machte in dieser Woche der US-Publisher Take-Two Interactive, der im letzten Monat ankündigte, rund fünf Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Ein Schritt, mit dem das Unternehmen zukünftig 160 Millionen US-Dollar jährlich einsparen möchte. Wie mehrere Quellen bestätigten, werden im Zuge der Maßnahmen nicht nur zwei Studios geschlossen.

Darüber hinaus verlor das Indie-Label Private Division allem Anschein den größten Teil seiner Belegschaft. Angaben, die Take-Two Interactive bislang allerdings nicht kommentierte oder gar bestätigte.

