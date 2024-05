Helldivers 2: Nach Gerüchten um Entlassung – Community-Manager meldet sich zu Wort

Der Arrowhead-Community-Manager "Spitz" sorgte am Wochenende für Aussagen, die weder Arbeit- noch Auftraggeber gefallen haben dürften. Nach einer kurzen Auszeit meldete er sich zurück.

Die PSN-Account-Pflicht für die PC-Version von “Helldivers 2” ist vom Tisch. Nach dem dreitägigen Review-Bombing setzte eine Gegenbewegung ein. Und Arrowhead bekam von einem Fan sogar einen Blumenstrauß zugestellt.

Allerdings dürften nach dem Debakel interne Personalentscheidungen oder Gespräche folgen. Einerseits versagte die Produktplanung. Und auch der Support machte nicht immer die beste Figur. Der Community-Manager “Spitz” kam letztlich mit einem blauen Auge davon, wie er berichtet.

Nicht entlassen, aber fast…

Während der Studiochef Johan Pilestedt in der Regel bemüht ist, versöhnliche Worte zu finden und auch die eigene Verantwortlichkeit nicht zu verheimlichen, rief “Spitz” auf Discord quasi zum Review-Bombing auf und positionierte sich klar gegen den Auftrag-, Lizenz- und Geldgeber Sony Interactive Entertainment.

Kleinere Diskrepanzen haben in anderen Branchen mitunter eine sofortige Entlassung zur Folge. Allerdings scheinen es die Arrowhead-Führung und Sony Interactive Entertainment bei einer Aussprache belassen zu haben.

Nachdem “Spitz” nach seinen Aussagen auf Discord nicht mehr zu sehen war und auch sein Profilbild fehlte, kam die Frage auf, ob er entlassen wurde. “Fast, aber nicht ganz“, schrieb “Spitz” heute nach seiner Rückkehr.

Im weiteren Verlauf erklärte der Community-Manager: “Es hat sich herausgestellt, dass es beim Publisher nicht sehr beliebt ist, Leuten zu sagen, sie sollen ein Spiel mit einem Review-Bombing versehen und rückerstatten lassen. Aber ich bin immer noch hier und ich bin froh, dass wir alle etwas bewegen konnten.“

Im Kampf an der Seite der Spieler

“Spitz“ schrieb am Wochenende unter anderem: „Spieler, die ihren Unmut durch Rezensionen, Rückerstattungen usw. kundtun, geben uns mehr Einfluss in der Diskussion mit Sony. Es tut weh, zu sehen, wie die Popularität des Spiels unter den Bewertungen leidet. Aber die Gespräche sind im Gange und wir sind in diesem Kampf auf der Seite der Spieler.“

Später räumte der Arrowhead-CEO Jonah Pilestedt ein, dass auch das Studio eine Mitverantwortung trägt. So war die PSN-Account-Pflicht von Anfang an angedacht, wurde aber auf seine Initiative hin verschoben:

Doch auch zum Launch hätte die Account-Pflicht unter Berücksichtigung der fehlenden Verfügbarkeit des PlayStation-Networks in vielen Ländern ein Problem dargestellt.

Eine Lösung scheint noch immer nicht gefunden zu sein, wie der Community-Manager “Twinbeard” betont – auch nicht für die optionale Verknüpfung: “Wir haben noch keine aktuellen Informationen über die Kontoverknüpfung, vor allem nicht in Bezug auf Spieler außerhalb der PSN-Regionen.“

Er ergänzte: „Zur Klarstellung und gemäß Sonys früherer Aussage wird die obligatorische Kontoverknüpfung nicht weitergeführt. Es gibt immer noch Diskussionen zwischen den Parteien über die Details. Und wir bei Arrowhead erkennen an und respektieren, dass es einige Zeit dauern wird, diese zu klären.”

Viele Spieler sehen das Debakel am Ende nicht allzu verbissen. Und so widmet sich ein Teil der Community einer neuen Aufgabe:

“Helldivers 2”-Fans können letztlich wieder zur Tagesordnung übergehen und sich auf die nächste Kriegsanleihe vorbereiten. Sie steht ab dem kommenden Donnerstag zur Verfügung. Was Spieler erwartet, ist in dieser Meldung zusammengefasst.

