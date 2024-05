PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

In dieser Woche ging es recht aufwühlend zu. Uns beschäftigte vor allem die Ankündigung Microsofts, vier Studios schließen zu wollen, die 2021 mit der Übernahme von Bethesda und Zenimax an Bord kamen. Dabei handel es sich um Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog und Roundhouse Games.

Gerade mit der Schließung von Tango Gameworks wurde nicht nur den Entwicklern, sondern auch vielen Spielern vor den Kopf gestoßen. Immerhin war „Hi-Fi Rush“ im letzten Sommer auf der Xbox ein Überraschungshit. Erst am 19. März fand das Action-Rhythmus-Spiel seinen Weg auf die PlayStation 5.

In der Redaktion bleibt an diesem Wochenende vieles beim Alten

Sven nimmt sich weiter eine Auszeit vom Gaming und verbringt seine freien Tage lieber mit ein paar Serien. So wird er seine Zeit mit den Antihelden des Animes „Go! Go! Loser Ranger!“ verbringen, die von der blutigen Superhelden-Serie „The Boys“ inspiriert wurde. Sollte noch Zeit bleiben, will Sven mit „His Dark Materials“ anfangen.

Auch bei Dennis bleibt an diesem Wochenende alles gleich. Er hat sich in der letzten Woche die „Grandia HD Collection“ heruntergeladen, die die beiden klassischen Rollenspiele „Grandia“ und „Grandia 2“ umfasst. An den kommenden Tagen wird Dennis noch ein wenig mit Justin und Sue die Welt von „Grandia 1“ bereisen.

Tobias wird sich das putzige „Tunic“ anschauen. Das von „The Legend of Zelda“ inspirierte Action-Adventure mit einem tapferen Fuchs-Helden wurde ursprünglich 2022 veröffentlicht. Vor wenigen Tagen wurde das Spiel in das Abo PlayStation Plus Essential aufgenommen. Neben „Tunic“ stehen den Abonnenten ab sofort auch die Titel „EA Sports FC 24“, „Ghostrunner 2“ sowie „Destiny 2: Lightfall“ zur Verfügung.

Wie verbringt ihr das kommende Wochenende? Treibt es euch bei dem Wetter nach draußen oder lockt euch eher die Couch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren