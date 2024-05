Fallout Staffel 2: Ankündigung, Release, Handlung und was bisher bekannt ist

Amazons Serien-Adaption im „Fallout“-Universum war ein voller Erfolg. Nur knapp neun Tage nach der Veröffentlichung aller acht Folgen der ersten Staffel gab das Unternehmen bereits grünes Licht für eine weitere Season. Schon vor dem Release der Show gab es Gerüchte darüber, dass weitere Folgen längst gesichert seien.

Ende April nannte Amazon dann beeindruckende Zahlen, wie viele Zuschauer in den ersten 16 Tagen nach der Veröffentlichung das Ödland besucht haben. So sollen in der Zeit mehr als 65 Millionen Zuschauer eingeschaltet haben. Lediglich „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, das 2022 bei dem Streaming-Dienst Prime Video veröffentlicht wurde, konnte mehr Zuschauer anziehen.

Wir fassen alle bisherigen Informationen zu der zweiten Staffel von „Fallout“ auf Amazons Prime Video für euch zusammen. Doch Vorsicht, es folgen Spoiler für die erste Season der Show!

Inhaltsverzeichnis:

Wann erscheint Staffel 2?

Eine zweite Staffel für „Fallout“ wurde zwar angekündigt. Wann diese jedoch erscheint, teilte Amazon noch nicht mit.

Zum Vergleich: Die Dreharbeiten für die erste Season scheinen im Juli 2022 begonnen zu haben. Im März 2023 gab der Ghul-Darsteller Walton Goggins auf Instagram an, seine Szenen abgedreht zu haben. Damit könnten die Arbeiten für die ersten acht Folgen der Serie rund zwei Jahre gedauert haben.

Wo werden die neuen Folgen spielen?

Das Ende der ersten Staffel deutete bereits an, wohin die Reise mit den folgenden Episoden gehen könnte: Der Vater der Protagonistin Lucy, Hank MacLean, flieht in einer gestohlenen Powerrüstung der Bruderschaft. Er landet an einem neuen Ort, der aussieht wie New Vegas, aus „Fallout: New Vegas“. Allerdings sieht der Schauplatz in der Serie doch ein wenig anders aus, als in dem 2010 von Obsidian Entertainment veröffentlichten Rollenspiel.

„Es wäre sicher seltsam, wenn wir nach diesem Teaser nach New York City gehen würden“, gab der Co-Showrunner Graham Wagner in einem Interview mit GQ an. Allerdings seien nach den Ereignissen in „New Vegas“, die etwa 15 Jahre vor der TV-Serie von Amazon spielen, einige „Dinge passiert“.

Damit wollen die Verantwortlichen die Serie weiterführen, ohne einem der unzähligen Enden von „Fallout: New Vegas“ folgen zu müssen. Denn laut Bethesda gehören die Ereignisse des Spiels trotz der Show noch immer zum offiziellen Kanon.

Nachdem die erste Staffel von „Fallout“ in Utah und New York gedreht wurde, verlagern sich die Arbeiten für die nächsten Folgen nach Kalifornien. Die California Film Commission will den Dreh mit 25 Millionen US-Dollar unterstützen.

Welche Charaktere werden zu sehen sein?

Fans können davon ausgehen, dass die drei Hauptdarsteller, Lucy, Ghul/Cooper Howard und Maximus in der zweiten Staffel von „Fallout“ zu sehen sein werden. Immerhin wurden die kommenden Folgen mit einem neuen Poster der drei Charaktere angekündigt.

Wouldn't want to keep you on the edge of your seat, now, would we?



See you back in the Wasteland for SEASON 2. pic.twitter.com/ULs6DEPHDW — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 18, 2024

Ebenfalls ist ein erneuter Auftritt von Kyle MacLachlan als Lucys Vater Hank MacLean denkbar. Immerhin spielte der Darsteller auch in der ersten Staffel eine wichtige Rolle. Außerdem machen sich Lucy und der Ghul am Ende der Season auf die Suche nach Hank, um der ganzen Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Weitere Darsteller wurden für die zweite Staffel noch nicht bestätigt. Allerdings ist es möglich, dass noch mehr bekannte Gesichter auftauchen könnten. Die wichtigsten Figuren aus der ersten Staffel waren:

Ella Purnell als Lucy MacLean

als Lucy MacLean Aaron Moten als Maximus

als Maximus Walton Goggins als Ghoul/Cooper Howard

als Ghoul/Cooper Howard Kyle MacLachlan als Hank MacLean

als Hank MacLean Moisés Arias als Norm MacLean

als Norm MacLean Xelia Mendes-Jones als Dane

als Dane Johnny Pemberton als Thaddeus

als Thaddeus Frances Turner als Barb Howard

als Barb Howard Leslie Uggams als Betty Pearson

Wie viel „Fallout“ steckt in der zweiten Staffel?

Während in der ersten Staffel der postapokalyptischen Serie schon einige Viecher zu sehen waren, die Fans aus den „Fallout“-Spielen kennen, machte sich die berühmteste Kreatur noch rar. Dies soll sich aber in der zweiten Season ändern.

Wie die Co-Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner angaben, sollen in den nächsten Folgen auch Todeskrallen, im englischen Original Deathclaws, zu sehen sein. „Wir wollten Todeskrallen haben, aber wir wollten sie nicht einfach wegwerfen“, so Wagner. „Es ist so ein monumentales Stück, das wir für Staffel 2 aufheben wollten, um es richtig zu machen. Wir wollten es nicht einfach zu dem massiven Aufbau der Welt, den wir schon in Staffel 1 hatten, hinzufügen. Wir freuen uns also sehr darauf, in Staffel 2 endlich eines der ikonischsten Elemente der Spiele in Angriff zu nehmen.“

Auch soll Season 2 weiter auf die Umstände eingehen, die zu dem nuklearen Krieg geführt haben. Immerhin zeigte die erste Staffel den Atomangriff, der in den „Fallout“-Spielen noch nie zu sehen war.

Allerdings soll es nicht bei den Szenen bleiben, die die Zuschauer in den ersten Folgen hinter die Anfänge der Katastrophe führte. Laut dem Showrunner Wagner gebe es noch „mehr zu erzählen“. Das Team hätte zwischen den bereits gezeigten Szenen der ersten Staffel von „Fallout“ und dem tatsächlichen Bombenwurf noch „mehr Spannendes“ geplant.

Quelle: Business Insider, TechRadar

Weitere Meldungen zu fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren