Ghost of Tsushima für PC: Offenbar in 180 Ländern aus Steam-Bibliothek gestrichen

“Helldivers 2” erregte kürzlich die Gemüter der PC-Community. Sony wollte nachträglich eine PSN-Accountpflicht etablieren, beachtete dabei aber nicht, dass das PSN gar nicht in allen Steam-Ländern verfügbar ist.

Es folgten ein Review-Bombing, eine Entfernung der Steam-Version von “Helldivers 2” in Ländern, in denen regulär keine PSN-Verknüpfung möglich ist, und schließlich ein Rückzieher von Sony. Erledigt ist die Sache damit aber längst nicht.

Auch Ghost of Tsuhima trifft es jetzt

Sony bereitet sich auf den nächsten PC-Launch vor. “Ghost of Tsushima“ erscheint als Director’s Cut auf Steam. Allerdings scheint es, dass all jene Länder außen vor bleiben, in denen auch “Helldivers 2” aufgrund der zeitweise geplanten PSN-Pflicht aus dem Verkauf genommen wurde.

Laut dem Verlauf der SteamDB-Einträge können Steam-Spieler in etwa 180 Ländern nicht mehr regulär in den Besitz von “Ghost of Tsushima“ kommen.

Helldivers 2 purchase restrictions were updated to add Baltics.



Furthermore, Ghost of Tsushima now has the same purchase restrictions. pic.twitter.com/TbXjHzCfwb — SteamDB (@SteamDB) May 10, 2024

Offiziell wurde kein Grund für die Streichung genannt. Und es ist unklar, wer die Maßnahmen veranlasst hat. Aber es liegt nahe, dass der Koop-Modus von “Ghost of Tsushima” der Auslöser ist. Während die Singleplayer-Elemente ohne PSN-Verknüpfung gespielt werden können, ist für den Koop-Modus eine Kontoverbindung vonnöten, was in vielen Ländern nicht möglich ist.

Zwischenzeitlich machen auch Meldungen die Runde, in denen von Rückerstattungen für Spieler in betroffenen Ländern die Rede ist:

Steam is now refunding Ghost of Tsushima for people in affected countries. pic.twitter.com/weXcLkBhk0 — SteamDB (@SteamDB) May 10, 2024

Seltsamerweise wurde auch Japan kurzzeitig zur Liste der nicht unterstützten Länder hinzugefügt, ist dort mittlerweile aber nicht mehr vertreten. Hier scheint noch Bewegung in der Sache zu sein.

PSN-Overlay ohne flächendeckendes PlayStation-Network

Da Sony beginnend mit “Ghost of Tsushima” auf ein optionales PSN-Overlay setzt, sollte das japanische Unternehmen dringend für eine Lösung sorgen und Spielern weltweit die Möglichkeit geben, sich im PlayStation-Network zu registrieren. Andernfalls dürften in betroffenen Regionen nur Einzelspieler-Versionen bestimmter Games angeboten werden.

Beim voraussichtlich nächsten Spiel ist eine solche Einschränkung nicht erforderlich. Angeblich landet “God of War Ragnarök” auf dem PC:

Der “Ghost of Tsushima Director’s Cut” erscheint am 16. Mai 2024 für den PC (via Steam und Epic Store). Derzeit sind auf Steam noch keine Bewertungen möglich, sodass ein vergleichbares Review-Bombing wie im Fall von “Helldivers 2” nicht einsetzen konnte. Bis zum Launch sollte Sony allerdings für Erklärungen und Lösungen sorgen.

