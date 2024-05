Helldivers 2: Review-Bombing und Reaktionen waren angemessen, meinen die meisten Leser

“Helldivers 2” und die angedachte PSN-Pflicht waren ein Thema, auf das die PC-Community mit einem mehrtägigen Review-Bombardement reagierte. Sony gab später nach und hob die PSN-Pflicht wieder auf. Die geplante Einführung war nicht bis zum Ende durchdacht.

Vor Sonys Reaktion auf die Kritik an der geplanten Pflicht zur Accountverknüpfung war das Debakel ebenfalls Thema unserer Sonntagsumfrage. Während die Gamingwelt mittlerweile ein neues Aufregerthema hat und sich die Account-Verknüpfung auf “Ghost of Tsushima” auswirkt, erfahrt ihr hier, wie PLAY3.DE-Leser in der vergangenen Woche abgestimmt haben.

Reaktionen waren gerechtfertigt, meinen viele Spieler

Zunächst wollten wir wissen, ob das Review-Bombing und die teils heftigen Reaktionen vieler Spieler aus der Sicht der Leser angemessen waren. Hier ist zu berücksichtigen, dass nur ein Teil der Besitzer von “Helldivers 2” in Regionen beheimatet ist, in denen kein PlayStation-Network angeboten wird.

Letztlich ist das Ergebnis eindeutig: 57 Prozent der knapp 2.000 Teilnehmer vertraten die Ansicht, dass die Reaktionen der Spieler vollumfänglich gerechtfertigt sind. 22 Prozent konnten die Reaktionen zumindest zum Teil nachvollziehen. Nachfolgend das Ergebnis:

“Helldivers 2” auf PC mit PSN-Pflicht: Sind das Review-Bombing und die Reaktionen übertrieben oder gerechtfertigt?

Die Reaktionen sind rundum gerechtfertigt. (57 Prozent) Teils, teils, da einige Spieler ausgeschlossen werden. (22 Prozent) Die Reaktionen sind völlig übertrieben. (21 Prozent)

Sony hat sich keinen Gefallen damit getan, die PSN-Plicht anzukündigen, ohne die Verfügbarkeit des PlayStation-Networks zu berücksichtigen. Nachdem die Entscheidung zurückgenommen wurde, setzte ein gegensätzliches Review-Bombing ein und viele Steam-Spieler hielten in ihren Bewertungen den Daumen nach oben.

Doch würde “Helldivers 2” bei bleibender PSN-Pflicht langfristig Schaden nehmen? Es war eine weitere Frage, bei der sich eine Option durchsetzen konnte. 53 Prozent der Teilnehmer meinen, dass der Shooter in diesem Fall einen großen Teil der Spieler verlieren würde. Die PSN-Pflicht ist mittlerweile jedoch vom Tisch.

Wie sehr wird die PSN-Pflicht auf Steam dem Erfolg von “Helldivers 2” schaden?

Der Shooter wird einen großen Teil der Spieler verlieren, was dem Erfolg erheblichen Schaden zufügt. (53 Prozent) Ein geringer Teil der Spieler wird abspringen, was dem Erfolg mäßig schadet. (34 Prozent) Langfristig erwarte ich keinen Schaden, die Spieler beruhigen sich wieder. (13 Prozent)

Was halten Leser allgemein von der PSN-Pflicht?

Die Reaktionen eines Teils der PC-Spieler war nachvollziehbar. Für einen anderen Teil war die nicht flächendeckende Verfügbarkeit des PlayStation-Networks allerdings nur ein gefundener Grund, um den eigenen Willen durchzusetzen. Dabei sind Account-Verknüpfungen etwas, das bei anderen Spielen dieser Art längst etabliert ist. Und auch an PC-Launchern mangelt es nicht.

Daher wollten wir abschließend wissen, wie Leser derartige Account-Verknüpfungen betrachten, wenn sie uneingeschränkt möglich sind. Hier kam es zu interessanten Ergebnissen.

40 Prozent der Teilnehmer gaben an, bei einer Verknüpfung dieser Art gänzlich auf das Spiel zu verzichten. Die restlichen 60 Prozent verknüpfen widerwillig oder haben gar kein Problem mit solchen Mechaniken. Für eine einheitliche Account-Verwaltung gibt es immerhin gute Gründe.

Was haltet ihr von Account-Verknüpfungen im Allgemeinen?

Finde ich nicht gut, mache es aber zwangsläufig dennoch. (42 Prozent) Ist ein zusätzlicher Account erforderlich, verzichte ich auf das Spiel. (40 Prozent) Kein Problem, ist in 2, 3 Minuten erledigt. (18 Prozent)

Was schreiben Leser von PLAY3.DE?

Auch in den Kommentaren wurde das Theme hitzig diskutiert, wobei es zu sehr unterschiedlichen Meinungen kam.

“Ach, das wird sich wieder legen“, meint etwa Sam1510. So sei Sony nicht das einzige Unternehmen, das auf Verknüpfungen setzt. „Ich meine, haben sich die ganzen Negativ-Spieler mal angeschaut, wie viel Accounts man heute auf dem PC braucht, wenn man Zugriff auf alle Spiele haben will?”

Alistair73 schrieb: “Der große Unterschied und der Hauptaufreger ist eigentlich, dass ein großer Teil der Käufer das Spiel, das sie erworben haben, nicht mehr spielen kann, da es das PSN in ihrem Land einfach nicht gibt.”

Gurgol wiederum hält die Reaktionen für ein wenig übertrieben. “Allerdings passt es dazu, wie bei Sony (PlayStation) die Dinge momentan laufen. Man kriegt diese PSN-Pflicht nicht zum Release hin. Man erlaubt es mit dieser Inkompetenz den ganzen YouTube-Drama-Kanälen erst, diesen Shitstorm anzufachen. Ich meine, die leben davon.”

Sony gab kürzlich bekannt, dass man noch immer lernen würde, “was für PC-Spieler am besten” ist. Die neuste Lektion dürfte eine ausreichende Vorbereitung einschließen.

