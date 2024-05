Herausfordernde Rätsel im Sale: PS5-Adventure erstmals mit 80 Prozent Rabatt

Im PlayStation-Store wartet mal wieder ein kleines Schnäppchen auf preisbewusste Spieler. Und diesmal zahlt sich auch die PS-Plus-Mitgliedschaft aus, wenn auch nur in einem kleinen Maße.

So bekam “Syberia – The World Before” im Online-Shop von Sony den bisherigen Bestpreis. Er lässt Spieler gleichermaßen in den Besitz der PS4- als auch PS5-Version kommen.

Kate-Walker-Abenteuer gibt es für unter 8 Euro

“Syberia – The World Before” ist Teil des neusten Sales im PlayStation-Store. Abhängig von der PS-Plus-Mitgliedschaft ergeben sich zwei Preise.

Der grundlegende Rabatt liegt bei 75 Prozent und lässt den zu zahlenden Betrag von 39,99 Euro auf 9,99 Euro sinken. Noch mehr sparen PS-Plus-Inhaber. Hier sind es am Ende 7,99 Euro, die einem Rabatt in Höhe von 80 Prozent entsprechen.

Nachfolgend ist das Angebot verlinkt:

Zum Vergleich: Schon im März war “Syberia – The World Before” in einem PSN-Sale vertreten. Hier lag der zu zahlende Betrag bei 11,99 Euro bzw. 9,99 Euro für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft. Die vorherigen Rabattpreise liegen darüber.

Auch wenn der Deal-Preis überschaubar ist, möchten viele Spieler vielleicht im Vorfeld prüfen, ob ihnen das Abenteuer rund um Kate Walker zusagt. Zu diesem Zweck ist im PlayStation-Store eine kostenlose Demo verfügbar.

Lohnt der Kauf von Syberia – The World Before?

Im PlayStation-Store wurden nach dem Launch von “Syberia – The World Before” zwar nur wenige User-Wertungen zusammengetragen. Allerdings zeigten sich die meisten Spieler äußerst zufrieden. 78 Prozent vergaben die volle Punktzahl. Zusammen mit den Vier-Sterne-Wertungen sind sogar 90 Prozent positiv gestimmt. Insgesamt ergibt sich ein Score von 4,57/5.

Ähnlich sieht es auf Metacritic aus. Hier kam im März 2022 ein Metascore von 81 zustande. Noch zufriedener zeigten sich die Spieler. Der User-Score liegt bei 8.5. Im Forum von PLAY3.DE findet ihr ein User-Review zu “Syberia – The World Before”.

Die Geschichte des Adventures rückt zwei unterschiedliche Zeiträume in den Fokus. So erzählt das Adventure die Story der 17-jährigen Dana Roze, die als Pianistin durchstarten möchte. Und auch Kate Walker, die bereits in den vorherigen Spielen im Mittelpunkt stand, ist wieder dabei.

Das Spiel konzentriert sich auf herausfordernde Rätsel. Manchmal muss man ein defektes Instrument reparieren, manchmal ein Schloss knacken. Egal, welche Aufgabe ansteht: Es ist wichtig, immer nach hilfreichen Hinweisen Ausschau zu halten, während sich Spieler durch die Handlung bewegen.

Weitere Deals, die momentan laufen:

PlayStation-Plus-Mitglieder profitieren nicht nur von einem zusätzlichen Rabatt. Ebenfalls können sie seit dieser Woche die neusten Spiele der Essential-Stufe herunterladen. Unsere Übersicht über die Neuzugänge öffnet sich hier.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren