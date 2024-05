67 Prozent Rabatt: Bundle mit zwei Bethesda-Hits im PSN-Sale

Rund um Bethesda ziehen derzeit dunkle Wolken auf: Erst vor ein paar Tagen löste die Meldung von der Schließung mehrerer Studios ein regelrechtes Beben in der Gaming-Branche aus. Trotz dieser schlechten Neuigkeiten gilt es, optimistisch in die Zukunft zu blicken – und zwei Bethesda-Hits als Schnäppchen abzugreifen.

Zwei Bethesda-Highlights auf einen Schlag

Wer sich zwei der größten Rollenspiel-Highlights von Bethesda in einem komfortablen Paket zulegen und dabei einiges an Geld sparen möchte, sollte dem offiziellen PlayStation Store unbedingt einen Besuch abstatten. Dort ist nämlich der Verkaufspreis eines ganz bestimmten Bundles deutlich reduziert. Das darf sich eigentlich kein Fan des RPG-Genres entgehen lassen.

Eines der Spiele in diesem Bundle ist der moderne Rollenspiel-Klassiker „Fallout 4“ in der „Game of the Year“-Edition. Diese umfasst neben dem Hauptspiel auch alle sechs bisher veröffentlichten Download-Erweiterung. Somit erwartet die Fans eine Art Rundum-sorglos-Paket, das zahlreiche Abenteuerstunden im postapokalyptischen Ödland garantiert – passend zum aktuellen Hype rund um die gleichnamige Amazon-Serie.

Beim zweiten Spiel handelt es sich um den RPG-Meilenstein „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ in der „Anniversary Edition“. Sie bietet nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Download-Erweiterungen „Dawnguard“, „Dragonborn“ und „Hearthfire“. Vielmehr kann sich ein Elder Scrolls-Fan eigentlich nicht wünschen.

Das Bethesda-Paket zum Minipreis

Das Bethesda-Bundle ist aktuell im PlayStation Store im Preis reduziert, es gibt einen Rabatt in Höhe von beachtliche 67 Prozent. Somit müssen RPG-Fans und alle, die es werden wollen, lediglich 29,69 für die beiden Rollenspiel-Klassiker mitsamt allen DLC auf die virtuelle Ladentheke legen.

Weitere Deals im PlayStation-Store:

Allzu lange sollten die Interessenten jedoch lieber nicht überlegen, ob sie bei diesem attraktiven Deal zuschlagen sollen. Das Angebot im PlayStation Store läuft nur noch bis zum 23. Mai 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Nach diesem Stichtag sind wieder 89,99 Euro für das RPG-Paket fällig.

Weitere Meldungen zu Bethesda Softworks, PSN Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren