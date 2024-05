Demon Slayer Hashira Training Arc: Staffel 4 des Anime-Hits startet heute bei Crunchyroll

Fans von "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" aufgepasst! Am heutigen Sonntag startet bei Crunchyroll die vierte Staffel des beliebten Animes.

Der 12. Mai dürfte ein freudiger Tag für alle Fans des Animes „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ sein. Denn bei dem Streaminganbieter Crunchyroll geht die Serie heute in die vierte Staffel. In den neuen Folgen steht der „Hashira Training Arc“ an, in dem sich Tanjiro und seine Freunde auf den Kampf mit Muzan Kibutsuji vorbereiten.

Am heutigen Sonntag startet bei Crunchyroll um 20.45 Uhr deutscher Zeit die erste Episode des „Demon Slayer Hashira Training Arc“ in Überlänge. Danach gibt es jeden Sonntag eine neue Folge des Animes. Die vierte Staffel ist bei dem Anbieter im Originalton mit Untertitel zu sehen. Eine deutsche Synchronisation wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Tanjiro und Co. trainieren mit den Säulen

Die vierte Staffel von „Kimetsu no Yaiba“ setzt direkt nach den Geschehnissen der dritten Season an. Damals durfte man Tanjiro und seine Schwester Nezuko ins Dorf der Schwertschmiede begleiten. Nezuko machte dabei eine wichtige Entwicklung durch, die jedoch die Aufmerksamkeit des Oberteufels Muzan Kibutsuji nach sich zog.

Deshalb entschließen sich die Säulen, die mächtigsten Schwertkämpfer und Elitesoldaten der Dämonenjäger sowie Meister ihrer jeweiligen Atemtechnik, einzugreifen. Sie wollen das Demon Slayer Corps einem harten Training zu unterziehen und die Kampffähigkeiten der Mitglieder verbessern.

Weitere Staffeln bei Crunchyroll und Netflix verfügbar

Wer „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ noch nicht kennt oder die Geschichte noch einmal nachholen will, findet auch die vorherigen Staffeln der Serie sowohl im Originalton mit Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation bei Crunchyroll. Das sind die drei ersten Staffeln:

Staffel 1: Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc

Staffel 2 Part 1: Mugen Train Arc

Staffel 2 Part 2: Entertainment District Arc

Staffel 3: Swordsmith Village Arc

Auch bei Netflix kann die beliebte Serie nachgeholt werden. Anfang des Jahres wurde die zweite Staffel in das Portfolio des Anbieters aufgenommen. Seit dem 1. Februar steht der „Mugen Train Arc“ zur Verfügung. Der „Entertainment District Arc“ folgte am 1. März.

Quelle: Crunchyroll

