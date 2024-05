Gollum kehrt zurück: Neuer „Der Herr der Ringe“-Film angekündigt, aber ihr müsst warten

Warner Bros. hat unlängst einen neuen Film im "Der Herr der Ringe"-Universum angekündigt. Auf "The Hunt for Gollum" müssen die Fans aber noch ein wenig warten.

Gute Nachrichten für alle Fans der „Der Herr der Ringe“-Trilogie. Denn wie Warner Bros. kürzlich angekündigt hat, werden die Verantwortlichen hinter der beliebten Fantasy-Reihe für weitere Filme zurückkehren.

Der erste Streifen davon trägt den Arbeitstitel „The Hunt for Gollum“, zu Deutsch „Die Jagd nach Gollum“. Andy Serkis, der den Charakter in „Herr der Ringe“ darstellte, wird die Hauptrolle übernehmen und darüber hinaus auch Regie führen. Das Drehbuch kommt von Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens. Erscheinen soll der Film allerdings voraussichtlich erst 2026.

Gollum-Film ist der erste von zwei neuen Kinofilmen von Peter Jackson

„Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit unserem guten Freund und Kollengen Andy Serkis, der noch eine Rechnung mit dem Stinker Gollum offen hat, zurück nach Mittelerde zu reisen“, gaben Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens, die auch schon die Drehbücher zu „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ schrieben, an. „Als lebenslange Fans der gewaltigen Mythologie von Professor Tolkien sind wir stolz darauf, mit Mike De Luca, Pam Abdy und dem gesamten Team von Warner Bros. an einem weiteren epischen Abenteuer zu arbeiten!“

„Yesssss, Precious“, fügte der Schauspieler und Regisseur Andy Serkis hinzu. „Es ist wieder einmal an der Zeit, mit meinen lieben Freunden, den außergewöhnlichen und unvergleichlichen Hütern von Mittelerde, Peter, Fran und Philippa, ins Unbekannte aufzubrechen. Mit Mike und Pam und dem Team von Warner Bros. an der Seite von WETA und unserer Filmemacherfamilie in Neuseeland ist es einfach zu köstlich…“

Mehr Mittelerde ist auch noch unterwegs

Bei „The Hunt for Gollum“, der für 2026 angekündigt wurde, soll es jedoch nicht bleiben. Wie Warner Bros. angab, ist es nur der erste von zwei neuen „Herr der Ringe“-Filmen von Jackson, Walsh und Boyens, die auf J. R. R. Tolkiens Mittelerde basieren.

Laut David Zaslav, Chef von Warner Bros. Discovery, soll der Gollum-Film „weitere Geschichten erforschen, die noch erzählt werden müssen“. Laut Zaslav seien „Der Herr der Ringe“, „Harry Potter“ und das DC-Universum allesamt Franchises, die er für „weitgehend untergenutzt“ hält. „Wir arbeiten hart daran, dies zu ändern“, so der CEO.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren