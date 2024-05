Microsoft: Xbox Game Pass, Konsolen, Studios und Spiele – Umfrage zur künftigen Strategie

Nach den neusten Studioschließungen, PS5-Veröffentlichungen und Hardware-Gerüchten stellt sich die Frage, wie die Gaming-Sparte von Microsoft in den kommenden Jahren ausgerichtet wird. Wie denkt ihr darüber?

Microsoft hat in dieser Woche mehrere Studios geschlossen, darunter Tango Gameworks. Es war eine überraschende Entscheidung, da die Entwickler mit “Hi-Fi Rush” (PLAY3.DE-Test) im vergangenen Jahr einen Überraschungshit auf den Markt brachten.

Während Xbox-Präsidentin Sarah Bond keine Begründung liefern konnte und auf die Frage zur Schließung ausweichend reagierte, verwies Xbox-Präsident Matt Booty Berichten zufolge auf ein Studio-System, das zu dünn gestreut war und das Management überforderte.

Wie stellt sich Microsoft künftig auf?

Branchenbeobachter sehen einen anderen Grund, der einen Ausblick darauf geben könnte, wie sich Microsoft künftig positionieren möchte. Doch welchen Eindruck haben Leser von PLAY3.DE? Es ist Thema unserer neusten Sonntagsumfrage.

In der Fragestellung konzentrieren wir uns auf vier zentrale Punkte. Dazu gehören:

Welche Strategie verfolgt Microsoft bei der Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf (bisher) konkurrierenden Plattformen?

Wird es weitere Xbox-Hardware geben und welche Art könnte Microsoft im Sinn haben?

Wie stellt Microsoft nach der Übernahme von Activision-Blizzard das Studio-System auf?

Welche Relevanz hat künftig der Xbox Game Pass und wird Microsoft Änderungen vornehmen?

Wie gehabt gilt: Sollte keine der Antwortmöglichkeiten eure Meinung widerspiegeln, dann hinterlasst sie in den Kommentaren.

Kommen wir um ersten Thema: Microsoft hatte im Februar angekündigt, vier zuvor Xbox-exklusive Spiele auf konkurrierende Plattformen zu bringen. Sie sind mittlerweile im PlayStation-Store erhältlich und ziemlich erfolgreich.

Was bedeutet das für die Zukunft? Werden weitere Xbox-Spiele die Exklusivität verlieren und gibt Microsoft die Exklusivität vielleicht gänzlich auf?

1/4 - Wie könnte Microsoft die Veröffentlichung von Xbox-Spielen künftig gestalten? Microsoft bleibt der Exklusivstrategie weitgehend treu und veröffentlicht nur selten Xbox-Spiele für konkurrierende Systeme.

Große Xbox-Marken bleiben exklusiv, aber die meisten anderen Spiele landen mit Verzögerung auf PlayStation und Co.

Die großen Marken erscheinen mit Verzögerung auf PlayStation, kleinere Spiele direkt zum Launch.

Microsoft wird ein vollumfänglicher Multiplattform-Publisher und bringt alle Spiele zeitgleich auf alle Systeme. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Die großen Marken erscheinen mit Verzögerung auf PlayStation, kleinere Spiele direkt zum Launch. 33%, 64 Stimmen 64 Stimmen 33% 64 Stimmen - 33% aller Stimmen

Microsoft wird ein vollumfänglicher Multiplattform-Publisher und bringt alle Spiele zeitgleich auf alle Systeme. 30%, 57 Stimmen 57 Stimmen 30% 57 Stimmen - 30% aller Stimmen

Große Xbox-Marken bleiben exklusiv, aber die meisten anderen Spiele landen mit Verzögerung auf PlayStation und Co. 25%, 48 Stimmen 48 Stimmen 25% 48 Stimmen - 25% aller Stimmen

Microsoft bleibt der Exklusivstrategie weitgehend treu und veröffentlicht nur selten Xbox-Spiele für konkurrierende Systeme. 12%, 23 Stimmen 23 Stimmen 12% 23 Stimmen - 12% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 192 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Microsoft bleibt der Exklusivstrategie weitgehend treu und veröffentlicht nur selten Xbox-Spiele für konkurrierende Systeme.

Große Xbox-Marken bleiben exklusiv, aber die meisten anderen Spiele landen mit Verzögerung auf PlayStation und Co.

Die großen Marken erscheinen mit Verzögerung auf PlayStation, kleinere Spiele direkt zum Launch.

Microsoft wird ein vollumfänglicher Multiplattform-Publisher und bringt alle Spiele zeitgleich auf alle Systeme. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Spannend ist auch, welche Hardware-Pläne Microsoft verfolgt. Ein neues System, bei dem es um “Kraft und Leistung” und um den “größten Technologiesprung“ geht, soll folgen. Was genau Microsoft im Sinn hat, bleibt offen. Es könnte wieder eine klassische Konsolengeneration geben. Aber auch Highend-Systeme vorrangig für Core-Fans und ein Handheld klingen nicht unwahrscheinlich. Daher die nächste Frage:

2/4 - Welche Hardware-Pläne könnte Microsoft verfolgen? Gibt es eine neue Xbox-Generationen? Microsoft wird uneingeschränkt an klassischen Konsolen für den Massenmarkt festhalten.

Die Strategie ändert sich und Microsoft wird von den klassischen Konsolen abweichende Hardware produzieren.

Microsoft selbst wird keine Xbox-Hardware mehr produzieren, aber Lizenzen vergeben.

Xbox-Hardware verschwindet komplett vom Markt. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Die Strategie ändert sich und Microsoft wird von den klassischen Konsolen abweichende Hardware produzieren. 40%, 61 Stimme 61 Stimme 40% 61 Stimme - 40% aller Stimmen

Microsoft wird uneingeschränkt an klassischen Konsolen für den Massenmarkt festhalten. 24%, 36 Stimmen 36 Stimmen 24% 36 Stimmen - 24% aller Stimmen

Xbox-Hardware verschwindet komplett vom Markt. 19%, 29 Stimmen 29 Stimmen 19% 29 Stimmen - 19% aller Stimmen

Microsoft selbst wird keine Xbox-Hardware mehr produzieren, aber Lizenzen vergeben. 17%, 26 Stimmen 26 Stimmen 17% 26 Stimmen - 17% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 152 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Microsoft wird uneingeschränkt an klassischen Konsolen für den Massenmarkt festhalten.

Die Strategie ändert sich und Microsoft wird von den klassischen Konsolen abweichende Hardware produzieren.

Microsoft selbst wird keine Xbox-Hardware mehr produzieren, aber Lizenzen vergeben.

Xbox-Hardware verschwindet komplett vom Markt. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Wie steht es um Studios, Marken und den Game-Pass?

Nach der Übernahme von Activision Blizzard samt “Call of Duty” folgten Entlassungen und Studioschließungen. Wie möchte sich Microsoft künftig mit der Gaming-Sparte aufstellen? Bleibt Platz für kreative, aber kleinere Spiele und Studios? Oder beschränkt sich Microsoft auf die großen Blockbuster und Entwickler?

3/4 - Welche Studio- bzw. Marken-Strategie verfolgt Microsoft künftig? Es kommt zu keinen weiteren Schließungen und Spiele/Marken aller Art stehen im Fokus.

Es kommt zu wenigen Schließungen und mittlere sowie große Spiele/Marken sind das Ziel.

Microsoft dünnt das Studio-System weitgehender aus und konzentriert sich auf die großen Blockbuster. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Microsoft dünnt das Studio-System weitgehender aus und konzentriert sich auf die großen Blockbuster. 61%, 87 Stimmen 87 Stimmen 61% 87 Stimmen - 61% aller Stimmen

Es kommt zu wenigen Schließungen und mittlere sowie große Spiele/Marken sind das Ziel. 32%, 46 Stimmen 46 Stimmen 32% 46 Stimmen - 32% aller Stimmen

Es kommt zu keinen weiteren Schließungen und Spiele/Marken aller Art stehen im Fokus. 7%, 10 Stimmen 10 Stimmen 7% 10 Stimmen - 7% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 143 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Es kommt zu keinen weiteren Schließungen und Spiele/Marken aller Art stehen im Fokus.

Es kommt zu wenigen Schließungen und mittlere sowie große Spiele/Marken sind das Ziel.

Microsoft dünnt das Studio-System weitgehender aus und konzentriert sich auf die großen Blockbuster. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

In den vergangenen Tagen wurden Stimmen laut, die im Xbox Game Pass und in der Übernahme von Activision Blizzard einen Widerspruch sehen. Denn die nahezu 70 Milliarden US-Dollar, die für den Publisher fällig wurden, seien mit der bisherigen Strategie und dem überschaubaren Zuwachs an Abonnenten nicht finanzierbar.

Ein Fragezeichen steht in diesem Zusammenhang hinter der Aufnahme von “Call of Duty” in den Xbox Game Pass, auch wenn die Aussagen von Sarah Bond zuletzt auf eine weiterlaufende Day-One-Aufnahme schließen ließen. Doch wird das Abo-Modell unverändert bestehen bleiben?

4/4 - Hat der Xbox Game Pass in der jetzigen Zusammensetzung eine Zukunft? Am Xbox Game Pass wird sich nichts ändern.

Der Preis wird erhöht, aber der Funktionsumfang bleibt.

Der Preis bleibt gleich, aber nicht alle Spiele kommen zum Launch in das Abo.

Der Xbox Game Pass wird vollständig neu aufgestellt.

Der Xbox Game Pass verschwindet vom Markt. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Der Preis wird erhöht, aber der Funktionsumfang bleibt. 51%, 73 Stimmen 73 Stimmen 51% 73 Stimmen - 51% aller Stimmen

Der Xbox Game Pass wird vollständig neu aufgestellt. 18%, 26 Stimmen 26 Stimmen 18% 26 Stimmen - 18% aller Stimmen

Der Preis bleibt gleich, aber nicht alle Spiele kommen zum Launch in das Abo. 14%, 20 Stimmen 20 Stimmen 14% 20 Stimmen - 14% aller Stimmen

Der Xbox Game Pass verschwindet vom Markt. 11%, 16 Stimmen 16 Stimmen 11% 16 Stimmen - 11% aller Stimmen

Am Xbox Game Pass wird sich nichts ändern. 6%, 8 Stimmen 8 Stimmen 6% 8 Stimmen - 6% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 143 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Am Xbox Game Pass wird sich nichts ändern.

Der Preis wird erhöht, aber der Funktionsumfang bleibt.

Der Preis bleibt gleich, aber nicht alle Spiele kommen zum Launch in das Abo.

Der Xbox Game Pass wird vollständig neu aufgestellt.

Der Xbox Game Pass verschwindet vom Markt. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Was Microsoft wirklich im Sinn hat, werden wir in den kommenden Monaten und Jahren erfahren. Die nächsten Ankündigungen erfolgen spätestens auf dem Xbox-Showcase im Juni. Auch für PlayStation-Spieler ist diesmal etwas dabei – mindestens das neue “Call of Duty”.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren