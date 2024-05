Pistol Whip: Neue Inhalte im Anmarsch – Trailer und Release-Zeitraum

In einer Pressemitteilung kündigen die Entwickler von Cloudhead für „Pistol Whip“ eine Erweiterung namens „Voidslayer“ an. Passend dazu zeigt ein kurzer Teaser auf Youtube, was die Spieler erwartet.

„Pistol Whip“ hatte bereits im letzten Sommer fünf neue Szenen erhalten, als es für PS VR2 veröffentlicht wurde – darunter auch durchaus ungewöhnliche Locations wie ein Schloss inklusive passendem Drachen. Auf dieser Map namens „The Illustrious Majesty“ basieren die neuen Inhalte, die Cloudhead nun angekündigt hat. Die Entwickler beschlossen laut eigener Aussage, eine ganze Erweiterung rund um das mittelalterliche Setting zu entwickeln.

Ein wichtiges Kernelement von „Pistol Whip“ ist natürlich die Musik. In „Voidslayer“ führen die Macher Power Metal als neues Genre in das Spiel ein. „Voidslayer“ besteht aus drei neuen Szenen, die Spieler durch lebendige Dörfer, verheerende Schlachtfelder und in eine Welt führen, in der sich Erde und Kosmos miteinander vermischen.

Voidslayer bringt neue Gameplay-Elemente

Die Erweiterung enthält auch neue Gameplay-Modifikatoren, die das Spielerlebnis noch herausfordernder und abwechslungsreicher gestalten. Der Colour Match-Modifikator erfordert schnelles Denken, da Spieler ihre Waffenschüsse farblich auf die Gegner abstimmen müssen. Der Deflector-Modifikator hingegen ermöglicht es, abgefeuerte Kugeln auf die Gegner zurückzuschleudern. Diese Modifikatoren sollen das Wiederspielpotenzial erhöhen und eine neue Herausforderung bieten.

Zur musikalischen Untermalung hat Cloudhead sich mit Bands wie Bloodbound, Brothers of Metal und Firewind zusammengetan, um eine passende Power Metal-Begleitung für die neuen Level zu bieten.

Die Reise beginnt mit dem ersten Akt namens „Hero’s Dawn“, wo Spieler dem Schicksal in einer Welt aus Feuer und Dunkelheit folgen und gegen unzählige Gegner antreten. „Hero’s Dawn“ wird am 6. Juni auf PlayStation VR2 veröffentlicht. Die weiteren Szenen folgen am 13. und 20. Juni, verspricht das Entwicklerteam. Fans des Spiels und der VR-Action können sich auf ein intensives Erlebnis freuen, das sowohl ihre Geschicklichkeit als auch ihre Reaktionsfähigkeit auf die Probe stellen wird.

