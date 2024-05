Poppy Playtime: Indie-Horror wird verfilmt & erste Informationen zum Projekt

Mob Entertainments beliebtes Horror-Game-Franchise rund um „Poppy Playtime“ wird von Legendary Entertainment demnächst als Live-Action-Film umgesetzt. Die Ankündigung folgte, nachdem sich Legendary gegen mehrere konkurrierende Angebote durchsetzen konnte. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die mysteriöse und gruselige Welt von „Poppy Playtime“ erfolgreich auf die Kinoleinwand zu bringen.

In „Poppy Playtime“ spielt man einen ehemaligen Mitarbeiter einer verfallenen Spielzeugfabrik, der durch einen kryptischen Brief in die stillgelegte Anlage zurückkehrt. Dort entdeckt der Spieler eine Vielzahl von Spielzeugen, darunter die kultigen Charaktere Huggy Wuggy, Mommy Long Legs und CatNap, die ein beunruhigendes Eigenleben entwickelt haben.

Rätsel, Hinweise und Gadgets müssen genutzt werden, um den geheimnisvollen Hintergrund der Fabrik zu enthüllen und lebend aus ihr zu entkommen. Das Spiel wurde von Klassikern wie „Willy Wonka“, „Toy Story“ und „Gremlins“ inspiriert.

Release des Spiels erfolgte in Kapiteln

Zach und Seth Belanger gründeten Mob Entertainment im Jahr 2015 und veröffentlichten das erste Kapitel von „Poppy Playtime“ 2021 auf Steam. Der Titel erwies sich als Erfolg, fand schnell viele Fans auf PC und erreichte bis heute etwa 12 Millionen Spieler.

Auch auf PlayStation und Nintendo Switch hat die Serie mittlerweile Fuß gefasst. Mit einem internationalen Merchandising-Programm konnten Plüschtiere und Spielzeuge zu den beliebten Charakteren vermarktet werden. Im offiziellen Shop finden sich Plüsch-Versionen der Horror-Spielzeuge.

Legendary wird den Film gemeinsam mit Mob Entertainment und Angry Films produzieren. Letztere haben auch an einigen Filmen der „Transformers“-Reihe mitgewirkt.

Legendary Entertainment werkelte zuvor an Franchises wie „Batman“ und „Pacific Rim“. Und mit „Pokémon Detective Pikachu“ hat man bereits eine erfolgreiche Videospielverfilmung im Portfolio. In eine ähnliche Richtung wie Poppy Playtime geht auch der kürzlich erschienene Film zu „Five Nights at Freddy’s„.

