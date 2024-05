Themen der Woche: Helldivers 2 und das Chaos bei Xbox – Was hat die Headlines bestimmt?

Auch in dieser Woche gab es wieder den einen oder anderen Aufreger, der für reichlich Gesprächsstoff sorgten. Vor allem Microsofts Ankündigung, vier Studios von Bethesda Softworks zu schließen, sorgte in der Gaming-Community für einen Aufschrei und weitere unerfreuliche Gerüchte.

Genau wie in der letzten Woche konnten wir uns auch in den vergangenen Tagen nicht über Langeweile beschweren. Stattdessen bescherte uns die Gamesbranche in dieser Woche erneut diverse spannende Meldungen.

Los ging es am Montag mit dem erfolgreichen Coop-Shooter „Helldivers 2“. Nachdem die Ankündigung, die temporär ausgesetzte ausgesetzte PSN-Pflicht auf Steam zur Pflicht zu machen, für reichlich Gegenwind sorgte, ruderte Sony Interactive Entertainment Anfang der Woche zurück. Wie der Publisher bekannt gab, wird „Helldivers 2“ auf Steam auch weiterhin ohne Steam-Account spielbar sein. Ein Schritt, den die Community definitiv begrüßte.

Dies machte sich unter anderem an den wieder steigenden Nutzerwertungen auf Steam bemerkbar, mit dem die Spielerinnen und Spieler „ihren Sieg“ feierten. Doch während der Wirbel um „Helldivers 2“ einen versöhnlichen Abschluss fand, könnte ein weiterer PC-Titel der PlayStation Studios für Frust sorgen.

Die Rede ist vom „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“, der auf Steam offenbar in knapp 180 Ländern nicht erworben werden kann.

Microsoft schließt vier Studios – Chaos bei den Xbox-Machern?

Für den größten Aufschrei innerhalb der Gaming-Community sorgte in dieser Woche aber zweifelsohne Microsoft. Vollkommen überraschend schloss der Redmonder Softwareriese mit Arkane Austin („Redfall“), Tango Gameworks („Hi-Fi Rush“), Alpha Dog und Roundhouse Games, das in ZeniMax Online aufgehen wird, gleich vier Studios des 2021 übernommenen Publishers Bethesda Softworks.

Nur kurze Zeit später sickerte durch, dass die Schließungen auch die Belegschaft überrascht haben dürften. Denn während Tango Gameworks einen Nachfolger zum Überraschungshit „Hi-Fi Rush“ plante, schien Arkane Austin bis kurz vor der Schließung noch aktiv an Verbesserungen und neuen Inhalten für „Redfall“ gearbeitet zu haben. Zudem wollten die Entwickler ein neues „Dishonored“ realisieren.

Offizielle Statements, die kurz nach der Schließung der Studios folgten, sorgten eher für mehr Verwirrung als Klarheit. Beispielsweise irritierte Matt Booty, der Leiter der Xbox Game Studios, mit der Aussage, dass Xbox kleine und kreative Spiele benötige. Ein Statement, das sich wohl kaum mit der Schließung von Tango Gameworks in Einklang bringen lässt.

Ebenfalls recht schwammig äußerte sich Xbox-Präsidentin Sarah Bond in einem Bloomberg-Interview zu Themen wie neuer Hardware, dem Xbox Game Pass oder dem Cloud-Gaming. Während Experten davon ausgehen, dass der Xbox-Sparte weitere Sparmaßnahmen und Entlassungen bevorstehen, nutzten zwei Studios die aktuelle Entwicklung für deutliche Statements.

Arkane Lyon-Boss Dinga Bakaba bezeichnete die Schließung der Niederlassung im texanischen Austin als einen „Stich in die Magengrube“. Die „Ori“-Macher der Moon Studios nutzten die Geschehnisse, um ein weiteres Mal ihre Unabhängigkeit zu betonen.

Stehen uns mehrere spannende Ankündigungen bevor?

Kommen wir zu etwas erfreulicheren Neuigkeiten. Wie sich in dieser Woche abzeichnete, könnten uns auf absehbare Zeit nämlich mehrere spannende Ankündigungen und Enthüllungen ins Haus stehen. Beispielsweise brachte der bekannte Insider Tom Henderson einen möglichen Termin für die offizielle Gameplay-Präsentation von „Assassin’s Creed Red“ ins Gespräch. Wie Henderson erfahren haben möchte, erfolgt diese im Rahmen der nächsten Ubisoft-Forward Ausgabe am 10. Juni 2024.

Des Weiteren erreichte uns das Gerücht, dass es sich bei „God of War: Ragnarök“ um den nächsten Titel der PlayStation Studios handelt, der für den PC erscheint. Auch hier soll eine entsprechende Ankündigung unmittelbar bevorstehen. Ein kleines Update zum nächsten „Battlefield“ lieferte uns in dieser Woche Andrew Wilson, der CEO von EA.

Ein weiterer Titel, der mit einer nahenden Enthüllung in Verbindung gebracht wurde, ist „Resident Evil 9“. Hier wies der der leider nicht immer zuverlässige Leaker „Dusk Golem“ darauf hin, dass eine Ankündigung seitens Capcom naht. Noch etwas länger werden sich aller Voraussicht nach Nintendo-Fans gedulden müssen.

In dieser Woche bestätigte das Unternehmen zwar die Existenz des Switch-Nachfolgers und sprach davon, die neue Konsole bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres am 31. März 2025 ankündigen zu wollen. Auf ein mögliches Veröffentlichungszeitfenster ging Nintendo aber leider nicht ein.

Anbei weitere spannende Meldungen, die es nicht in unseren Wochenrückblick schafften.

