Tomb Raider: Story, Gameplay, Release – Was ist zum neuen Projekt bekannt?

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann dürfen wir in den nächsten Monaten mit der offiziellen Enthüllung des neuen "Tomb Raider"-Titels rechnen. Bis es so weit ist, liefert euch unser Special eine Übersicht über alle bestätigten Details und die spannendsten Gerüchte.

Seitdem die Reboot-Trilogie, die uns an der Entwicklung einer unerfahrenen Lara Croft hin zu einer wehrhaften Archäologin teilhaben ließ, mit „Shadow of the Tomb Raider“ im Jahr 2018 zu einem Abschluss gebracht wurde, warten Fans auf einen neuen „Tomb Raider“-Titel.

Dieser wurde im Jahr 2022 offiziell angekündigt und könnte mit diversen Neuerungen für frischen Wind in der Serie sorgen. Wir haben die bekannten Informationen und die heißesten Gerüchte zum neuen „Tomb Raider“ für euch zusammengefasst.

Sollten sich weitere Details von offizieller Seite ergeben, werden wir den Artikel natürlich entsprechend aktualisieren.

Inhaltsverzeichnis:

Wann erscheint das neue Tomb Raider?

Die wichtigste Frage für Anhängerinnen und Anhänger der „Tomb Raider“-Reihe dürfte sein: Wann erscheint das neue Abenteuer von Lara Croft? Dahingehend lässt eine offizielle Ankündigung leider noch auf sich warten. Unter Umständen könnten wir in den nächsten Monaten allerdings mehr erfahren.

Bereits im Januar 2023 berichtete der bekannte Leaker und Industrie-Insider Miller Ross nämlich, dass sich der neue „Tomb Raider“-Titel in der Vollproduktion befindet. Zudem wies der als verlässliche Quelle geltende Leaker seinerzeit darauf hin, dass die Enthüllung des Projekts im Laufe des Jahres 2023 erfolgen sollte.

Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Denkbar wäre, dass sich die Pläne für die Präsentation des neuen „Tomb Raider“ um ein paar Monate nach hinten geschoben haben. Als neuer Schauplatz für die Enthüllung würden sich Veranstaltungen wie das Summer Game Fest 2024 anbieten.

Hier fällt der Startschuss mit dem offiziellen Eröffnungsevent am 7. Juni 2024 ab 23 Uhr unserer Zeit. Ein weiterer Leak deutete an, dass der Release „in weniger als einem Jahr erfolgen wird“. Auch dies dürfte auf eine nahende Ankündigung hindeuten.

Offen ist zudem, für welche Plattformen der nächste „Tomb Raider“-Titel erscheint. Als gesetzt dürften aber wohl der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S gelten. Ob der Nachfolger der Switch ebenfalls versorgt wird, ist wohl von der verbauten Hardware abhängig.

Wer ist für den nächsten Teil der Serie verantwortlich?

Nachdem „Shadow of the Tomb Raider“ noch von Eidos Montreal entwickelt wurde, kündigte Crystal Dynamics im Sommer 2022 an, die volle Kontrolle über die Tomb Raider-Reihe übernommen zu haben. Daher dürfte die Bestätigung, dass das nächste Abenteuer von Lara Croft beim im kalifornischen Redwood City beheimateten Studio entsteht, nur die wenigsten überraschen.

Neues gibt es von der Publisher-Front. So wird überraschenderweise nicht Crystal Dynamics‘ Mutterkonzern in Form der Embracer Group für die Finanzierung und den Vertrieb verantwortlich sein. Stattdessen fungiert Amazon Games als Publisher des kommenden Action-Adventures.

Wie das Unternehmen betonte, sollen beim nächsten „Tomb Raider“-Titel keine halben Sachen gemacht werden. Stattdessen streben Crystal Dynamics und Amazon Games die bislang umfangreichste Singleplayer-Erfahrung des Franchise an. Doch nicht nur der Umfang soll überzeugen. Selbiges gilt für die Qualität des Titels, mit der die Verantwortlichen eine breite Zielgruppe ansprechen möchten.

„Tomb Raider ist eine der beliebtesten IPs der Unterhaltungsgeschichte. Amazon Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Spielern Spiele höchster Qualität von den besten Entwicklern für alle möglichen Plattformen und Genres zu bieten, und wir fühlen uns geehrt durch die Möglichkeit, mit diesem geschichtsträchtigen Entwickler und Franchise zu arbeiten“, kommentierte Christoph Hartmann, der Vizepräsident von Amazon Games, die verfolgten Ziele.

Verschlägt es uns dieses Mal auf den indischen Subkontinent?

Geht es um die Geschichte des neuen „Tomb Raider“-Titels, dann halten sich die kreativen Köpfe hinter dem Projekt bisher vornehm zurück. Das einzige offiziell bestätigte Detail ist der Einsatz der Unreal Engine 5. Der leistungsstarke Grafikmotor von Epic Games soll die Entwickler von Crystal Dynamics laut Studio-CEO Phil Rogers in die Lage versetzen, das Storytelling der Reihe auf die nächste Stufe zu heben.

Erste mögliche Details zur Handung brachte der PlayStation-Leaker Colin Moriarty im Umlauf. Wie er im Sommer 2022 berichtete, soll ihm ein Drehbuch zum neuen „Tomb Raider“ zugespielt worden sein. Aus dem Drehbuch ging unter anderem hervor, dass wir uns genau wie in den letzten Titeln auf eine Mischung aus Fantasy und realen Elementen einstellen dürfen.

Bezüglich der Protagonistin ergänzte der Leaker, dass Lara ihr Familiendrama zwar hinter sich gelassen habe, mittlerweile jedoch unter ihrer Einsamkeit leide. Da Crystal Dynamics bei der Synchronsprecherin nach einer „authentisch britischen Synchronschauspielerin, in ihren 30ern, 1,67 Meter groß, athletisch“ suchte, wird davon ausgegangen, dass wir dieses Mal die Kontrolle über eine reifer gewordene Lara Croft übernehmen.

Andere Gerüchte wiederum ließen vermuten, dass unser Weg in den Norden Indiens führen wird, der von einer Naturkatastrophe heimgesucht wurde. Diese wiederum soll die Ruinen und Artefakte des alten Kaisers Ashoka freigelegt haben. Um zu verhindern, dass die Relikte in falsche Hände geraten, reist Lara laut den unbestätigten Angaben auf den indischen Subkontinent und wird einmal mehr in turbulente Geschehnisse verwickelt.

Wie die Autorin Rhianna Pratchett schon vor einer ganzen Weile bestätigte, ist sie in die Arbeiten an der Geschichte des nächsten „Tomb Raider“-Titels nicht involviert. Dies hielt die Autorin allerdings nicht davon ab, sich für mehr Diversität bei den Charakteren einzusetzen.

Spielerisch könnte einiges anders werden

Bezüglich des Gameplays versprach Amazon Games im Rahmen der offiziellen Ankündigung, dass wir uns auf alle Elemente einstellen können, die die „Tomb Raider“-Serie in den letzten Jahren auszeichneten. Aussagen, mit denen sich der Publisher auf Aspekte wie die Erforschung der Spielwelt, Rätsel und natürlich reichlich Action beziehen dürfte.

Weiteren Berichten zufolge wartet im neuen „Tomb Raider“ allerdings auch die eine oder andere Neuerung auf uns. Laut dem Leaker Thevscooper dürfen wir uns beispielsweise auf eine offene und weitläufige Welt freuen, die auf ihre Erkundung wartet.

„Mit weitläufigen Landschaften, freier Nutzung von Motorrad, Fallschirm und Laras üblichen Fortbewegungsmethoden, um uneingeschränkt über eine große Karte und ihre Herausforderungen zu navigieren“, hieß es dazu.

Das nächste neue Element sind den Aussagen von Thevscooper zufolge rivalisierende Banden, die genau wie Lara nach den freigelegten Artefakten des Kaiers Ashoka suchen. Behält Thevscooper mit seinen Angaben Recht, dann stehen uns die Banden nicht per se feindlich gesinnt gegenüber. Stattdessen soll es im nächsten Kapitel der „Tomb Raider“-Reihe möglich sein, Teams und Verbündete zu rekrutieren, die uns bei unserer Mission unterstützen.

Ein Feature, das uns in die Lage versetzt, uns Verstärkung zu sichern, die uns bei unserem Abenteuer unter die Arme greift und strategisch klug eingesetzt werden kann. Ebenfalls neu ist laut dem Leaker eine nicht-tödliche Kampfoption, mit der ihr Gegner ausknocken könnt, ohne sie zu töten.

Ein Fragezeichen hingegen steht noch hinter den Gräbern beziehungsweise Grabkammern, die das Spielgeschehen in der Reboot-Trilogie angenehm auflockerten und mit ihren Rätseln klassisches „Tomb Raider“-Feeling versprühten. Ob diese (optionalen) Aufgaben im nächsten Ableger zurückkehren, ist leider noch unklar.

