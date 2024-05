Doom: Für den Xbox Showcase bahnt sich etwas Großes an

Die Fans der ikonischen Shooter-Reihe "Doom" sollten sich den 9. Juni 2024 ganz dick im Kalender markieren. An diese Tag könnte etwas Großes passieren.

Seit der Veröffentlichung von „Doom Eternal“ vor vier Jahren war es rund um das legendäre Shooter-Franchise des Entwicklerstudios id Software verdammt ruhig geworden. Zwar gab es immer wieder Gerüchte und Spekulationen, eine offizielle Ankündigung steht jedoch bis zum heutigen Tage aus. Das könnte sich schon sehr bald ändern.

Wann erscheint das nächste Doom?

Auch wenn sich id Software zu der Thematik bisher nicht offiziell äußert, scheint das Schweigen in wenigen Wochen ein Ende zu finden. Einen konkreten Hinweis darauf liefert jetzt Tom Warren vom Magazin The Verge. In einem aktuellen Bericht geht er nicht nur auf die aktuelle Situation der Xbox im Allgemeinen ein, sondern kommt auch auf das große „Xbox Games Showcase“-Event im nächsten Monat zu sprechen. Seinen Aussagen zufolge scheint sich vor allem für die „Doom“-Fans etwas Großes anzubahnen.

„Microsoft wird auf einige neue Spiele-Ankündigungen setzen und das Verhängnis (im Original: Doom) rund um die Xbox aufheben.“

Diese Aussage erscheint auf den ersten Blick recht vage zu sein. Doch die bewusste Verwendung des Wortes „Doom“ für die aktuelle Situation der Xbox fällt definitiv ins Auge. Es ist immerhin nicht der erste Hinweis darauf, dass sich ein neues Spiel der Shooter-Reihe in der Entwicklung befindet. Schon bald könnten Microsoft und id Software für Klarheit sorgen.

Wann findet der Xbox Games Showcase 2024 statt?

Wie Microsoft bereits vor einiger Zeit verkündet hat, ist der diesjährige „Xbox Games Showcase“ für den 9. Juni 2024 geplant. Der Startschuss fällt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Für das Event stehen nicht nur allgemeine Ankündigungen, sondern auch mehrere Weltpremieren auf dem Programm. Demnach dürfte mit der ein oder anderen größeren Überraschung zu rechnen sein. Die Präsentation eines neuen „Doom“ wäre definitiv eine solche.

Übrigens war „Doom Eternal“ das letzte Hauptspiel des Franchise, das auf den Markt kam. Zwar folgte im vergangenen Jahr das Spin-off „Mighty Doom“, allerdings handelt es sich dabei um einen Top Down-Shooter für Mobile-Plattformen.

