Dragon Age Dreadwolf: BioWare soll mit dem Ergebnis zufrieden sein, so Insider

Der Journalist und Insider Jeff Grubb will wieder neue Informationen zu "Dragon Age: Dreadwolf" erfahren haben. So soll BioWare recht zufrieden mit dem Spiel sein.

Erfahren wir bald mehr zu „Dragon Age: Dreadwolf“? Vor etwa zwei Monaten wollte der Journalist und Insider Jeff Grubb bereits erfahren haben, dass die Entwickler von BioWare und der Publisher Electronic Arts bei dem Rollenspiel auf einen Release in diesem Jahr setzen.

Nun will Grubb wissen, dass man intern sehr zufrieden damit sei, wie sich „Dragon Age: Dreadwolf“ entwickelt habe. Laut dem Insider könnte das Spiel bereits in diesem Sommer angekündigt werden.

Jeff Grubb glaubt an Enthüllung beim Summer Game Fest 2024

In einer neuen, kurzen Episode seiner Videoreihe „Game Mess“ ging Jeff Grubb kürzlich auf den kommenden Titel ein. „Dragon Age: Dreadwolf, das habe ich schon einmal erwähnt, kommt dieses Jahr heraus“, meinte der Journalist und Insider in seinem neuen Video. „Wird es auf dem Summer Game Fest oder um diese Zeit erscheinen? Ja, das haben sie bei EA selbst gesagt.“

Grubb gibt weiter an, dass „Dragon Age: Dreadwolf“ später in diesem Jahr erscheinen, jedoch bei Geoff Keighleys Summer Game Fest 2024 oder in der Zeit um das Event herum angekündigt werden könnte. Electronic Arts könnte auch ein eigenes Event abhalten. Allerdings würde dieses dann laut Grubb auch um diese Zeit stattfinden.

Insider beharrt auf Release in diesem Jahr

Wie Jeff Grubb in seinem Video weiter angibt, sei man sehr zufrieden damit, wie es [„Dragon Age: Dreadwolf“] geworden ist. „Der Plan ist, es noch in diesem Kalenderjahr auf den Markt zu bringen. Also nicht im EA-Finanzjahr, nicht vor März 2025 oder so, sondern in diesem Jahr. Und ich glaube nicht, dass man nach der Ankündigung zu lange warten muss, um es zu spielen.“

„Dragon Age: Dreadwolf“ entsteht auf der Basis der Frostbite-Engine. Das Spiel soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC erscheinen.

Quelle: WCCFTech

