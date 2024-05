Helldivers 2: Helme hätten ursprünglich eine wichtigere Rolle spielen sollen

Die Entwickler der Arrowhead Game Studios fügen ihrem beliebten Shooter „Helldivers 2“ in regelmäßigen Abständen neue Features hinzu. Zuletzt gab es die neue Kriegsanleihe „Polar-Patrioten“, die dem Spiel einige eisige Gegenstände verpasste.

In einer Frage-und-Antwort-Runde auf dem offiziellen Discord-Server zu Spiel ging es jedoch kürzlich darum, welche Optionen die Entwickler bei „Helldivers 2“ entfernen mussten. Laut dem CEO von Arrowhead, Johan Pilestedt, sollten die Helme im Spiel ursprünglich alle unterschiedliche Besonderheiten aufweisen.

Helme sollten mehr sein, als modisches Accessoire

Pilestedt antwortete unter anderem auf die Frage, ob die Entwickler Pläne hätten, Helmen oder Umhängen Eigenschaften hinzuzufügen. Derzeit sind die Ausrüstungsgegenstände nur von kosmetischer Natur. Der CEO antwortete, dass man derzeit nicht über Umhänge, aber über Helme diskutiere.

„Ursprünglich sollte jeder Helm ein eigenes HUD haben – so dass Sanitäter den Gesundheitszustand sehen können, Aufklärer die Umrisse von Feinden und so weiter“, so Pilestedt. „Aber wir mussten das leider streichen, weil… nun, wir mussten das Spiel auf den Markt bringen.“

Zu einem späteren Zeitpunkt sprach der CEO des Entwicklers noch über andere potentielle Pläne für neue Inhalte. So wurden Nahkampfwaffen erwähnt und Pilestedt meinte, er habe Konzepte für einen „zeremoniellen Säbel und ein Bajonett irgendwo gesehen“. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass diese auch tatsächlich irgendwann ins Spiel kommen.

Shooter-Community beruhigt sich langsam wieder

„Helldivers 2“ war in den letzten Tagen besonders wegen der angestrebten Account-Pflicht für Spieler auf Steam im Gespräch. PC-Nutzer sollten ihren Account zukünftig zwingend mit dem PlayStation Network verbinden. Dies führte zu einem Review-Bombing gigantischen Ausmaßes.

Mittlerweile wurde der Verknüpfungs-Zwang für die PC-Version von „Helldivers 2“ wieder zurückgenommen. Die Bewertungen auf Valves Plattform nähern sich langsam aber stetig wieder dem Normallevel an.

Quelle: GamesRadar

