Horizon: Neues Projekt mit LEGO offenbar vor Ankündigung – Trailer soll bereit sein

An “Horizon”-Veröffentlichungen mangelte es in der jüngsten Vergangenheit nicht. 2022 erschien “Horizon Forbidden West”. Später folgte die Erweiterung “Burning Shores”, die zu einer mittlerweile auch auf dem PC erhältlichen Complete-Edition führte. Anfang 2023 gehörte “Horizon Call of the Mountain” zu den ersten Spielen für PS VR2.

Mehr “Horizon” scheint im Anmarsch zu sein. Nicht zweifelsfrei klar ist allerdings, was Spieler damit erwartet. Denn LEGO ist mit von der Partie, wie die Gerüchteküche nahelegt.

Einen Horizon-Trailer gibt es bereits, schreibt ein bekannter Insider

Ihren Anfang nahmen die Gerüchte rund um “Horizon” und LEGO beim Twitter/X-User Kurakasis, der schrieb: “Sony bereitet etwas in Zusammenarbeit mit LEGO vor, das sich auf ihre bekannte IP bezieht. Die Ankündigung wird bald erwartet. Ich versuche, mehr Details zu finden.”

Eine Marke nannte er nicht beim Namen. Allerdings brachte der Insider Tom Henderson mehr Licht ins Dunkel und schrieb zunächst: “Eine Ankündigung ist am Horizont”, wobei er im englischen Original “Horizon” in die Tastatur tippte.

An announcement is on the horizon.https://t.co/F7I6wvgtYa — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 11, 2024

Später fügte er hinzu: “Ich bin nicht besonders angetan vom obligatorischen vagen Insider-Bullshit: Ich weiß etwas und du nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es einen LEGO-Horizon-Trailer, der schon fertig ist.”

Das deutet laut Henderson darauf hin, dass die Gerüchte über eine baldige Präsentation zutreffend sind.

Spekuliert wird, ob es sich um ein “Horizon”-Spiel auf LEGO-Basis handelt oder um LEGO-Sets, die Guerillas Franchise als Vorlage nehmen. Nachdem der Langhals längst auf dem heimischen Tisch nachgebaut werden kann, klingen weitere Sets dieser Art plausibler. Auch 2022 gab es zur Veröffentlichung des Langhals-Sets einen passenden Trailer.

Sehen wir Horizon auf dem PlayStation-Showcase?

Im Laufe des Monats soll eine State of Play oder ein PlayStation-Showcase stattfinden, sodass wir bald Genaueres zu den „Horizon“-Plänen erfahren könnten. Angekündigt ist ein solches Event bislang aber nicht:

Ein LEGO-Set rund um “Horizon” wäre vermutlich eher etwas für eine Ankündigung auf dem PlayStation-Blog und in den sozialen Netzwerken. Offen ist, wann wir das nächste vollwertige Spiel der Reihe sehen werden. Gearbeitet wird längst daran.

“Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führen und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem spannenden Online-Projekt erweitern wird“, schrieb Guerilla Games vor einem Jahr.

Später hieß es, dass es Sequel-Pläne für eine „sehr lange Zeit“ gibt. Im Februar kam es allerdings zu Entlassungen.

Mehr zu den Entlassungen bei Guerrilla Games:

Erwähnenswert ist auch: Nachdem bekannt wurde, dass „Horizon Zero Dawn“ im Mai aus dem PS-Plus-Angebot genommen wird, kamen Spekulationen auf, dass es womöglich eine Vorbereitung auf eine einschlägige Ankündigung ist. Hier könnte sich ein PS5-Remaster anbahnen.

