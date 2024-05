Marvel Rivals: Weiterer Hinweis auf Konsolenversion des Multiplayer-Shooters aufgetaucht

Mit „Marvel Rivals“ arbeitet das Team von NetEase aktuell an einem Multiplayer-Shooter, der bekannte Helden und Schurken wie Spider-Man, Magneto und Black Panther in den Mittelpunkt rückt. Bisher befindet sich das Spiel offiziell zwar nur für den PC in Entwicklung, doch die Zeichen für eine Konsolenversion des Titels scheinen sich zu verdichten. Kürzlich stolperte ein Dataminer über neue Hinweise für eine potentielle PS5- und Xbox Series-Fassung (via TheGamer).

Genauer gesagt handelt es sich hierbei um GMatrixGames, der auf ein kürzlich veröffentlichtes Update der Steam-Version des Spiels verweist. Dieses enthalte Hinweise auf eine Crossplay-Unterstützung mit der PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Außerdem bestätigte der zuverlässige Leaker Miller Ross eine solche Funktion im Titel und verwies darauf, dass eine solche nur enthalten wäre, wenn „Rivals“ auch für andere Plattformen erscheinen werde.

Nicht die ersten Hinweise für eine Konsolenversion des Marvel-Games

Es sind Informationen, die sich mit älteren Berichten zu „Marvel Rivals“ decken, etwa diesem Beitrag von The Mirror. Bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung des Multiplayer-Shooters tauchten im Internet Screenshots der Website des Titels auf, die PlayStation- und Xbox-Logos zeigten. Da eine Bestätigung von Marvel Entertainment und NetEase aktuell noch aussteht, solltet ihr die neuen Details noch mit etwas Skepsis betrachten.

Sollte an den jüngsten Meldungen zum Spiel etwas dran sein, könnte eine offizielle Ankündigung jedoch womöglich schon bald erfolgen. In den nächsten Wochen und Monaten dürfen sich Gaming-Fans bekanntlich auf diverse Events freuen. Besonders Anfang Juni geht es heiß her. Bestätigt sind unter anderem das Summer Game Fest, die Future Game Show sowie ein Xbox Showcase. Zudem gibt es Gerüchte um eine neue State of Play-Ausgabe.

Noch mehr Superhelden-Action in Videospielform! Mit Marvel 1943 Rise of Hydra befindet sich ein Action-Adventure rund um Captain America und Black Panther in Entwicklung:

In „Marvel Rivals“ kommt es zu einem erbitterten Kampf zwischen Superschurke Doctor Doom und seinem Gegenstück aus dem Jahr 2099. Ihr brachiales Duell soll allerdings gewaltige Konsequenzen für das Marvel-Multiversum haben, denn verschiedene Zeitlinien und Universen kollidieren miteinander. Nun müssen Helden und Schurken aus unterschiedlichen Realitäten gezwungenermaßen zusammenarbeiten, um beide Doctor Dooms noch irgendwie aufzuhalten.

Spielerisch erwartet euch hier ein Heroes-Multiplayer-Shooter im Stile von „Overwatch 2“ oder auch „Valorant“. Es treten zwei Teams bestehend aus jeweils sechs Spielern und Spielerinnen gegeneinander an. Die Maps sollen dabei unterschiedlichen ikonischen Locations des Marvel-Universums nachempfunden sein, die sogar ein dynamisches Zerstörungssystem bieten.

„Marvel Rivals“ befindet sich bei NetEase für den PC in Entwicklung. Ein Releasetermin ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Wünscht ihr euch eine PlayStation 5-/Xbox Series-Version von „Marvel Rivals“?

