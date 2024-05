MultiVersus: Trailer zeigt den Joker und deutet Überraschung an

Seit Kurzem ist bekannt, dass mit dem Joker ein ganz besonderer Charakter beim Neustart des Free2Play-Kampfspiels „MultiVersus“ seinen Auftritt feiern wird. Der legendäre Erzrivale von DC-Superheld Batman wird im Original von Hollywood-Star Mark Hamill gesprochen. Nun gibt es nicht nur mehr von dem Schurken zu sehen, sondern es bahnt sich wohl auch eine große Überraschung an.

Joker in Aktion und große Überraschung?

Warner Bros. und Entwickler Player First Games haben einen neuen Trailer zu „MultiVersus“ veröffentlicht. Dieser stimmt nicht nur allgemein auf den Neustart am 28. Mai 2024 ein, sondern stellt vor allem den eingangs erwähnten Joker in den Fokus.

Die Ausschnitte zeigen einige der wichtigsten Moves des Superschurken. Dieser agiert unter anderem mit einer Panzerfaust, setzt einen nützlichen Pogostab ein und kann mit seinem hyänenhaften Gelächter tierisch auf die Nerven gehen.

Doch der Trailer hat noch etwas mehr zu bieten: Wer sich die Anfangssequenz etwas genauer anschaut, dürfte den Hinweis auf das Debüt weiterer Charaktere finden. Auf einem der Monitore in der rechten oberen Ecke sind nämlich die Powerpuff Girls zu sehen.

Diese sind bisher zwar kein Teil von „MultiVersus“. Allerdings würden diese Figuren sicherlich nicht im Video auftauchen, wenn die Comic-Mädels nicht schon bald im Free2Play-Kampfspiel zu sehen sein würden. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Warner Bros. Games steht zum aktuellen Zeitpunkt aus.

Was ist eigentlich MultiVersus?

Bei „MultiVersus“ handelt es sich um ein kostenloses Kampfspiel. Genauer genommen ist es ein sogenannter Plattform-Fighter im Stil von „Super Smash Bros. Brawl“, „Brawlout“ & Co., bei denen sich die Charaktere in verschiedenen Schauplätzen ordentlich eins auf die Glocke geben.

Eine Besonderheit ist das Perk-System: Die Figuren verfügen über passive Boni und Fähigkeiten, die sich auch auf den aktuellen Teampartner auswirken. Bisher kam „MultiVersus“ bei der Fachpresse relativ gut an. Die Wertung beim Review-Aggregator Metacritic.com steht aktuell bei beachtlichen 80 Prozent.

