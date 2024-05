PS Plus Extra/Premium im Mai: Noch mehr Spiele verlassen nächste Woche das Abo

PS Plus Extra/Premium im Mai:

Im Mai 2024 werden zahlreiche Spiele aus dem Angebot von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium verschwinden. Mittlerweile sind 15 weitere Spiele auf der offizielle Liste gelandet.

Im Verlauf dieses Monats dürfen sich die Abonnenten von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium über eine Vielzahl von neuen Spielen freuen, auf die sie ohne zusätzliche Kosten zurückgreifen können. Im Gegenzug verschwinden schon bald gleich mehrere Titel aus dem umfangreichen Katalog, die fortan nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Welche Spiele fliegen im Mai 2024 bei PlayStation Plus raus?

Bereits im April gab es eine erste Übersicht derjenigen Spiele, die im Mai 2024 nicht mehr Teil von PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium sein werden. Mittlerweile hat Sony Interactive Entertainment diese Liste mit weiteren Titeln erweitert, die ebenfalls im Verlauf dieses Monats aus dem Angebot des Abonnements fliegen werden.

Vor allem die Fans von düsteren Action-Adventures dürften die ein oder andere Träne vergießen: Sämtliche Spiele der populären „Darksiders“-Reihe werden ab dem 21. Mai 2024 nicht mehr verfügbar sein. Auch das RPG-Highlight „Elex 2“ fliegt aus dem Sortiment, Liebhaber von zünftiger Rätselspiele müssen sich zudem von „Teardown“ verabschieden. Die aktualisierte Übersicht wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Diese Spiele fliegen im Mai aus dem Abo:

Absolver Downfall

Abzu

Adrift

Ashen

Elex

Elex 2

Darksiders Warmastered Edition

Darksiders 2 Deathinitive Edition

Darksiders 3

Darksiders Genesis

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XV Royal Edition

Final Fantasy X / X-2

Horizon Zero Dawn Complete Edition

How To Survive 2

I Am Dead

Joiun

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Last Stop

Minit

Monster Jam Steel Titans 2

MX vs ATV Legends

My Friend Pedro

Observation

Sundered

Teardown

The Artful Escape

The Messenger

This Is The Police

World of Final Fantasy

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

So geht es bei PlayStation Plus weiter

Sony Interactive Entertainment stellt die neuen Spiele für die Extra- und Premium-Stufe von PlayStation Plus am Mittwoch, den 15. Mai 2024 um zirka 17:30 Uhr deutscher Zeit vor. Die Freischaltung ist für den darauffolgenden Dienstag geplant, also den 21. Mai 2024. Üblicherweise erfolgt die Aktivierung gegen 11:00 Uhr.

Wer PS Plus bisher noch nicht abonniert haben sollte, erfährt in unserer Übersicht, welche Preise und Inhalte in den unterschiedlichen Stufen Essential, Extra und Premium warten.

