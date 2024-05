PS Plus Extra & Premium: Liste der Neuzugänge in Kürze – Datum und Uhrzeit

Die Ankündigungen und Freischaltungen von PS Plus Extra und Premium für Mai 2024 stehen bevor. Wann wissen Abonnenten, was es gibt? Und ab wann können sie den Download-Button betätigen? Wir haben die Termine zusammengefasst.

Der Mai hält für Mitglieder von PS Plus Extra und Premium noch einige Spiele parat. Nachdem die Essential-Games vor zwei Wochen angekündigt und am vergangenen Dienstag freigeschaltet wurden, geht es mit den nächsten beiden Stufen weiter.

Doch wann kommt es zur Ankündigung der Neuzugänge von PS Plus Extra und Premium? Während erfahrene Abonnenten die Termine im Kopf haben dürften, stehen neue Mitglieder mitunter vor einem Rätsel, das wir nachfolgend lösen.

PS Plus Extra und Premium im Mai – Termine in der Übersicht

Bei der Ankündigung neuer Spiele für PS Plus setzt Sony auf ein weitgehend identisches Muster. Neuzugänge der Essential-Stufe werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Die Ankündigungen und Freischaltungen der Stufen Extra und Premium erfolgen mit einem Versatz von jeweils zwei Wochen.

Nachfolgend die mutmaßlichen Termine in der Übersicht:

Ankündigung von PS Plus Extra und Premium am 15. Mai 2024

Freischaltung von PS Plus Extra und Premium am 21. Mai 2024

In der Regel erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge von PS Plus um 17:30 Uhr. Mit der Freischaltung für die höheren Stufen ist meist vor 11 Uhr zu rechnen. Wir werden gesondert darüber berichten.

In der Zwischenzeit gilt es, andere Spiele rechtzeitig zu beenden. Wie wir bereits im April berichteten, fliegen in der kommenden Woche zahlreiche Games aus den Bibliotheken von Extra und Premium, wobei ein Wegfall die Spieler weiterhin spekulieren lässt.

Ebenfalls sollten die jüngsten Neuzugänge von PS Plus Essential zeitnah in die persönliche Bibliothek gepackt werden, um sie auch nach Mai 2024 langfristig spielen zu können. Welche Spiele in der vergangenen Woche dabei waren, erfahrt ihr in der verlinkten Meldung.

PS Plus Essential, Extra und Premium im Juni 2024

Das Jahr schreitet unnachgiebig voran. Und so nähern wir uns bereits dem Juni, der eine Reihe weiterer PS-Plus-Games mit sich bringt. Auch hier lassen sich die Termine vorhersagen, wobei das oben genannte Muster greift. Nachfolgend die Übersicht:

PS Plus Essential:

Ankündigung am 29. Mai 2024

Freischaltung am 4. Juni 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 12. Juni 2024

Freischaltung am 18. Juni 2024

Was PS Plus über die drei Stufen Essential, Extra und Premium hinweg zu bieten hat, erfahrt ihr in einem gesonderten Artikel. Inbegriffen sind die Features, Vorteile und Preise des Abodienstes. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Subscription-Dienste dieser Art stagnieren.

