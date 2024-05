PS Plus Premium: PS5-Spieler erhalten Spieltestversion eines Exklusiv-Remasters

PlayStation Plus Premium hat eine neue Testversion erhalten, die Spieler durch die Anfänge eines in diesem Jahr veröffentlichtes PS5-Remasters führt.

Zu den Vorteilen von PlayStation Plus gehören die sogenannten Spieltestversionen. Verfügbar sind sie allerdings erst ab der Premium-Stufe, die mit 151,99 Euro besonders kostspielig ist. Dafür kann sich die Auswahl an Game-Trials durchaus sehen lassen. Und wie PlayStation auf Twitter/X mitteilt, gab es frischen Nachschub.

Abonnenten des Premium-Dienstes können fortan “The Last of Us Part 2 Remastered“ testen – natürlich nicht unbegrenzt. Sony räumt beim Naughty-Dog-Titel eine Spielzeit von zwei Stunden ein. Das dürfte ausreichen, um in bestimmte Situationen vorzudringen.

The Last of Us Part 2 seit diesem Jahr als PS5-Version erhältlich

“The Last of Us Part 2” wurde Anfang des Jahres in der Remastered-Version für PlayStation 5 neu veröffentlicht. Der zweite Teil der Serie von Naughty Dog folgt Ellie und Neuzugang Abby, die sich mit Trauer und dem blutigen Kreislauf der Rache auseinandersetzen müssen.

Zusätzlich zu einer aufgewerteten Grafik und besonderen Highlights wie den Lost Levels wurde mit dem Remaster “No Return” eingeführt – ein komplett neuer Roguelike-Survival-Modus. Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf unseren Test werfen:

Im PlayStation-Store kostet der Titel weiterhin rund 50 Euro. Allerdings erfolgte die Veröffentlichung der PS5-Version mit einer Upgrade-Option, mit der sich die ursprüngliche PS4-Passung für zehn Euro hochstufen lässt.

Wer dennoch zuvor in die Spieltestversion hineinschnuppern möchte, wird nachfolgend fündig:

Wie geht es mit The Last of Us weiter?

Während ein Spiel noch eine Weile auf sich warten lassen dürfte und eine Ankündigung weiterhin aussteht, geht es mit der gleichnamigen TV-Serie definitiv weiter. Die zweite Staffel soll im Jahr 2025 ausgestrahlt werden.

Schon im Vorfeld gaben die Macher bekannt, dass die Serien-Fortsetzung von “The Last of Us“ nicht das gesamte zweite Spiel abdecken wird. Allerdings können Zuschauer „viel mehr Infizierte“ als in der ersten Staffel erwarten.

Auch mit PS Plus geht es in dieser Woche weiter und die Ankündigungen für Extra und Premium stehen bevor. Wann Abonnenten die Augen offenhalten sollten, ist in dieser Meldung zusammengefasst.

