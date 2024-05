PS5-Zubehör im Sale: Pulse Elite, Pulse Explore und Inzone H9 deutlich günstiger

Sony ist ständig bestrebt, neue Hardware auf den Markt zu bringen. Während noch unklar ist, ob die PS5 Pro tatsächlich in diesem Jahr in den Regalen der Händler liegen wird, sind andere PlayStation-Produkte längst erhältlich.

Dazu gehören das Headset Pulse Elite sowie die Ohrhörer Pulse Explore. Sie kamen Ende 2023 und Anfang 2024 auf den Markt. Spieler, die sich bisher von den Preisen abschrecken ließen, sollten einen Blick in Richtung Amazon werfen. Gleiches gilt für Interessenten, die mit dem Headseat Inzone H9 liebäugeln

Audio-Hardware von Sony im Sale

Am günstigsten kommen Käufer des Wireless-Headsets Pulse Elite davon. Allerdings ist auch der Preisnachlass hier am geringsten. Statt 149,99 Euro werden im Rahmen des Sales 137,99 Euro fällig. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von acht Prozent.

18 Prozent Rabatt gibt es beim Kauf der Ohrhörer Pulse Explore. Während die UVP bei 219,99 Euro liegt, sank der zu zahlende Betrag damit auf 179,99 Euro.

Ganze 27 Prozent Rabatt erhalten Spieler, die sich für das mit der PS5 kompatible Noise-Cancelling-Headset Inzone H9 entscheiden. Hier sind es nach Abzug des Rabatts 217,00 statt 299,00 Euro, also mehr als 80 Euro weniger.

Nachfolgend haben wir die drei Deals aufgelistet*:

Das bieten die drei Sony-Produkte

Das Headset Pulse Elite umfasst magnetische Planar-Treiber, die laut Sony von professioneller Studioarbeit inspiriert sind. Sie sollen eine präzise Wiedergabe der Klanglandschaften gewährleisten und durch eine minimale Verzerrung überzeugen. Ein besonderes Feature ist die KI-Geräuschunterdrückung für das Mikrofon, womit Störgeräusche herausgefiltert werden.

Die Pulse Explore-Ohrhörer verfügen über zwei integrierte Mikrofone, die laut Sony speziell entwickelt wurden, um die Stimme präzise aufzunehmen. Mit diesen Ohrhörern können Anrufe entgegengenommen und Gespräche mit Teammitgliedern geführt werden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu fünf Stunden. Zusätzliche Energie gibt es mit dem beiliegenden Lade-Case.

Käufer des Inzone H9-Headsets erhalten ein kabelloses Gaming-Headset, das Geräuschunterdrückung und 360-Grad-Raumklang unterstützt. Es verfügt über aktive Geräuschunterdrückung mit den Modi Noise Cancelling und Ambient Sound. Zusätzlich zur Akkulaufzeit von 32 Stunden punktet das Headset mit einer Schnellaufladung von 10 Minuten, die eine Stunde Nutzung ermöglicht.

Recht neu ist auch der Handheld PlayStation Portal, der nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten bei Amazon und CO bestellt werden kann.

PlayStation Portal PS5-Streaming-Handheld jetzt für unter 220 Euro bestellen.

Im vergangenen Jahr wurden ebenfalls die PS5 Slim und der Access-Controller veröffentlicht. Die zuletzt genannte Hardware soll Spielern mit bestimmten Einschränkungen helfen, aktiv am PS5-Erlebnis teilzuhaben.

