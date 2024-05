Schöpfer von Dishonored: „Gebt mir und meinem Team ein paar Jahre“

Was sehen wir als Nächstes aus dem Hause WolfEye Studios? Raphaël Colantonio, Gründer von Arkane und für Spiele wie "Dishonored" und "Prey" verantwortlich, macht Andeutungen.

Auf ein neues “Prey” warten Spieler seit Jahren. Und nach den Kürzungen bei Bethesda und der Schließung von Arkane Austin, wo der Titel aus dem Jahr 2017 entstand, ist unklar, was der neue Inhaber mit der Marke im Sinn hat.

Vergleichbare Spiele könnten allerdings von einem Team kommen, das von einem der Arkane-Gründer geleitet wird. Raphaël Colantonio bat auf Twitter/X um Zeit.

Dishonored-Mitschöpfer meldet sich zu Wort

Der Mitschöpfer von “Dishonored” und Director hinter dem 2017 veröffentlichten “Prey” reagierte auf der Social-Media-Plattform auf einen Tweet, in dem das Fehlen von Spielen bemängelt wird, die von “Prey” oder “Morrowind” inspiriert sind. Hierbei handelt es sich zwar um unterschiedliche Genres. Jedoch basieren sie auf einem Multiple-Choice-Ansatz mit wenigen Hilfestellungen.

Ebenso wurde die “angebliche Indie-Game-Revolution“ mit dem „fünftausendsten Pixelshit-Roguelike” kritisiert.

Raphaël Colantonio antwortete kurz und knapp: „Gebt mir und meinem Team ein paar Jahre Zeit“.

give me and my team a couple of years — Raphael Colantonio (@rafcolantonio) May 12, 2024

Der Gründer und Game-Director verließ Arkane im Jahr 2017 und begründete den Weggang später mit „kreativen Ängsten“ bezüglich der Triple-A-Entwicklung. Ebenso hatte er den Wunsch, zunächst mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Der Gaming-Branche blieb Colantonio aber nicht lange fern. Mit WolfEye gründete er ein neues Studio, das mit “Weird West” einen ersten Erfolg hinlegen konnte. Das Top-Down-ARPG mit immersiven Simulations-Elementen wurde 2022 veröffentlicht und kam auf einen Metascore von 76.

Im PlayStation-Store gibt es den Titel in Sales regelmäßig für 9,99 Euro. Auch eine Spieltestversion ist verfügbar und lässt Mitglieder von PS Plus Premium zwei Stunden in die “Geheimnisse des wunderlichen Westens” hineinschnuppern.

Kommt ein Retro-Science-Fiction-Ego-Spiel?

Was genau Raphaël Colantonio “in ein paar Jahren” hervorbringen möchte, ist in diesem Zusammenhang nicht bekannt. Nach der Schließung von Arkane Austin bleibt aber eine Lücke. Berichten zufolge wollte das Team vor Microsofts Entscheidung etwas in der Art von “Dishonored” entwickeln.

Die Reihe lässt sich in die Kategorie der “immersiven Simulationen” einordnen. Darin haben Spieler in der Regel viel Handlungsfreiheit und landen ohne übermäßige Anweisungen in einer Welt, die es zu verstehen gilt. Als Beispiele können ebenfalls Reihen wie “Deus Ex”, “Thief”, „BioShock“ und “System Shock” genannt werden.

Zuletzt deutete WolfEye Studios die Entwicklung eines Retro-Science-Fiction-Ego-Spiels an. Später grenzte der Executive Producer Julien Roby den Feature-Umfang weiter ein und verwies auf fünf der nachfolgend genannten sechs Punkte.

– FPS ✅

– Ambiance Retro Sci-Fi ✅

– Mécanique RPG ✅

– Narration multiple ?

– Immersive Sim ?

– Aliens ?



👀✨ — ˗ˏˋ Koopaskull ✨🇨🇵 (@koopaskull) March 20, 2024

Fans jedenfalls scheinen von Colantonios kurzem Statement recht angetan zu sein. Einer von ihnen setzte sich gedanklich in das Wartezimmer von “Prey 2”. Ein anderer zeigte sich völlig aus dem Häuschen: “Scheiße, Alter! Du hast meinen größten Respekt. Weird West war großartig und ich kann mir nur vorstellen, was für eine Großartigkeit bei euch gerade köchelt.“

Weitere Meldungen zu Wolfeye Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren