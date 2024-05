Square Enix: Mehr Qualität & aggressive Multiplattform-Strategie – Publisher stellt sich neu auf

Anfang des Jahres kündigten die Verantwortlichen von Square Enix an, das Unternehmen neu aufstellen zu wollen. In einer aktuellen Mitteilung stellte das Unternehmen die Pläne vor, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026/2027 am 31. März 2027 umgesetzt werden sollen.

Zum einen strebt Square Enix hier eine Optimierung der Entwicklungskapazitäten an, um in regelmäßigeren Abständen hochwertige Titel veröffentlichen zu können. Gleichzeitig sollen die in die Wege geleiteten Maßnahmen die „einzigartige Kreativität der Teams widerspiegeln“. Den Fokus verlagert der Publisher dabei auf Titel und Serien, „die Kunden über Jahre spielen und schätzen“.

Des Weiteren spricht Square Enix von einer gesunden Mischung aus einem „Product-Out“-Ansatz, der auf den kreativen Visionen der Entwickler aufbaut, und einem „Market-In“-Ansatz, der bei der Entwicklung von Spielen das Feedback der Kunden berücksichtigt.

Square Enix diversifiziert seine Einnahmen

Um das Unternehmen für die Zukunft breiter aufzustellen, möchte Square Enix in den nächsten Jahren „eine aggressive Multiplattform-Strategie“ verfolgen. Aussagen, die andeuten dürften, dass die Zeiten, in denen große Serien wie „Final Fantasy“ exklusiv für eine Plattform erscheinen, erst einmal vorbei sind.

Geht es um HD-Titel, dann strebt Square Enix regelmäßige Multiplattform-Veröffentlichungen für den PC, die PlayStation-Systeme, die Xbox-Konsolen und Nintendos Plattformen an. Gleichzeitig möchte der Publisher mit kleineren Produktionen für iOS- und Android-Geräte seine Position auf dem Mobile-Markt ausbauen.

Ein weiteres Ziel besteht darin, Titel länger zu unterstützen, um die Kundenbindung zu erhöhen, und den digitalen Vertrieb der hauseigenen Spiele zu stärken.

Publisher kündigt umfangreiche Investitionen an

Um die Geschäftsstrukturen zu optimieren, wird sich Square Enix intern sowohl in Übersee als auch in Japan neu aufstellen. Abschließend kündigte Square Enix umfangreiche strategische Investitionen in seine Zukunft an.

Diese liegen bei umgerechnet etwa 595 Millionen Euro. Investitionen, mit denen sich der Publisher den Herausforderungen eines sich wandelnden Markts stellen möchte.

Alle geplanten Maßnahmen stehen laut Square Enix unter dem Motto: „Mit grenzenloser Fantasie neue Welten erschaffen, um das Leben der Menschen zu verbessern.“

Zu den letzten großen Veröffentlichungen des japanischen Publishers gehörten „Final Fantasy 16“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ für die PS5.

