Xbox Game Pass: Preiserhöhungen und eine neue Stufe geplant – Gerücht

Nach der strategischen Neuausrichtung der Xbox-Sparte und der Schließung von gleich vier Bethesda-Studios in der vergangenen Woche, rückte auch der Xbox beziehungsweise PC Game Pass in den letzten Tagen wieder in den Fokus der Berichterstattung.

Im Interview mit Bloomberg wies Xbox-Präsidentin Sarah Bond letzte Woche darauf hin, dass auch zukünftig alle First-Party-Produktionen zum Launch den Weg in den Abo-Service finden. Ob das Ganze auch für die umsatzstarken „Call of Duty“-Titel gilt, ließ Bond allerdings offen. Spekuliert wurde zuletzt, dass Microsoft eine mögliche Aufnahme von „Call of Duty“ in den Game Pass mit einer Preiserhöhung finanzieren könnte.

Gerüchte, die dank zweier bekannter Insider-Quellen in diesen Tagen an Fahrt aufnehmen. So geht aus aktuellen Berichten hervor, dass Microsoft in der Tat über eine weitere Preiserhöhung nachdenkt.

Gleich zwei Quellen sprechen von der Preiserhöhung

Den Anfang machte Tom Warren von The Verge. Wie Waren berichtete, plant Microsoft eine Preiserhöhung. Allerdings soll diese lediglich die Ultimate-Stufe des Game Pass betreffen. Die letzte Preiserhöhung des Xbox Game Pass Ultimate erfolgte im Juni 2023.

Seinerzeit erhöhte Microsoft die monatlichen Gebühren von 12,99 auf 14,99 Euro. Die Ultimate-Stufe umfasst den Game Pass sowohl für den PC als auch die Xbox-Konsolen, die Features des Xbox Game Pass Core sowie den Zugriff auf den Streaming-Dienst xCloud.

Im „Xbox Two“-Podcast mit Jez Corden von Windows Central wies der Insider „Rand al Thor 19“ darauf hin, dass ihm ebenfalls Aussagen zu einer möglichen Preiserhöhung zu Ohren kamen.

„Ich glaube, Tom hat berichtet, dass es Preiserhöhungen für den Game Pass geben wird, und ich glaube ihnen. Ich denke, das passiert tatsächlich“, so „Rand al Thor 19“.

Plant Microsoft zudem eine neue Game Pass-Stufe?

Sollten sich sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, dann könnte es bei der Preiserhöhung für die Ultimate-Stufe nicht bleiben. Stattdessen möchte „Rand al Thor 19“ zudem von einer neuen Stufe für den Game Pass erfahren haben. Konkrete Details zu möglichen Preisen oder den gebotenen Inhalten konnte der Insider laut eigenen Angaben nicht in Erfahrung bringen.

Daher bleibt abzuwarten, welche Pläne Microsoft mit einer neuen Stufe verfolgen könnte. Derzeit wird der Game Pass in drei unterschiedlichen Versionen angeboten. Zum einen haben wir es hier mit dem bereits erwähnten Xbox Game Pass Ultimate zu tun. Hinzukommt die Standard-Stufe für den PC oder die Xbox-Konsolen, die Spielerinnen und Spieler für 10,99 Euro monatlich abonnieren können.

2023 startete zudem der Xbox Game Pass Core, der den Xbox Live Gold-Dienst ersetzte. Die Core-Stufe schlägt monatlich mit 6,99 Euro zu Buche und umfasst neben dem Zugriff auf die Online-Features von Xbox Live einen Katalog von rund 25 Spielen, die ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, so lange das Abo aktiv ist.

Da mit dem Xbox Game Pass Core bereits eine günstige Version zur Verfügung steht, liegt der Gedankengang nahe, dass es sich beim bislang unbestätigten Neuzugang um eine teurere Premium-Stufe handelt, die auch Schwergewichte wie die „Call of Duty“-Reihe umfasst.

Ob Preiserhöhungen und eine Stufe dieser Art der richtige Schritt sind, um das stagnierende Wachstum von Abo-Diensten wie dem Game Pass oder PS Plus anzukurbeln, sei jedoch dahingestellt.

