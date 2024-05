20 Jahre Monster Hunter: Gigantischer Meilenstein zum Jubiläum – Capcom liefert starke Zahlen

Passend zum mittlerweile 20. Jubiläum der erfolgreichen Monsterhatz lieferten uns die Verantwortlichen von Capcom diverse spannende Zahlen zur „Monster Hunter“-Reihe.

Wie der japanische Publisher bekannt gab, knackte die Serie kürzlich einen gigantischen Meilenstein. Demnach wurden die unterschiedlichen „Monster Hunter“-Abenteuer weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Den bislang größten Erfolg feierte Capcom mit „Monster Hunter World“. Der Titel erschien Anfang 2018 zunächst für die PS4 sowie die Xbox One. Eine PC-Version folgte zu einem späteren Zeitpunkt.

Rund um den Globus entwickelte sich „Monster Hunter World“ mit über 25 Millionen abgesetzten Einheiten zum erfolgreichsten Spiel in Capcoms Unternehmensgeschichte. Weiter führte Capcom aus, dass sich „Monster Hunter World“ seit dem Release in jedem Jahr mindestens eine Million Mal verkaufte.

Auch die Zahlen von Monster Hinter Rise beeindrucken

Zu „Monster Hunter Rise“ lieferte uns Capcom ebenfalls neue Zahlen. Laut dem Publisher verkauft sich der Ableger sogar noch schneller als „Monster Hunter World“. Seit dem Release wanderten Capcom zufolge jedes Jahr mindestens zwei Millionen Einheiten von „Monster Hunter Rise“ über die (digitalen) Ladentheken.

Somit bringt es das Hauptspiel auf mehr als 15 Millionen Einheiten. Die „Sunbreak“-Erweiterung hingegen fand bislang acht Millionen Käuferinnen und Käufer. „Monster Hunter Rise“ erschien im März 2021 für die Switch und Anfang 2022 für den PC. Ebenfalls 2022 nahm „Sunbreak“ Kurs auf die beiden Plattformen.

Spielerinnen und Spieler auf den Xbox- und PlayStation-Konsolen mussten sich etwas länger gedulden. Nachdem das Hauptspiel von „Monster Hunter Rise“ im Januar 2023 für die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erschien, folgte „Sunbreak“ im April 2023.

Wie geht es mit Monster Hunter weiter?

Wer von der Welt von „Monster Hunter“ nicht genug bekommen kann, darf sich in den nächsten Monaten über Nachschub freuen. Die Rede ist vom rundenbasierten Rollenspiel beziehungsweise dem Spin-off „Monster Hunter Stories“. Sowohl der erste Teil als auch „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ kehren nämlich am 14. Juni 2024 in Form von technisch aufpolierten HD-Remastern zurück.

Versorgt werden der PC, Nintendos Switch sowie die PS4. Natürlich könnt ihr die HD-Neuauflagen auch über die Abwärtskompatibilität eures PS5-Systems spielen.

2025 geht es mit dem Release des nächsten großen „Monster Hunter“-Titels weiter. Der Nachfolger von „World“ beziehungsweise „Rise“ wird den Namen „Monster Hunter Wilds“ tragen und für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Unbestätigten Berichten zufolge wird zudem der Nachfolger der Switch mit dem Titel versorgt.

Allzu viele Details zu „Monster Hunter Wilds“ nannten die Entwickler bislang leider nicht. Stattdessen ist lediglich von nicht näher genannten Neuerungen im Bereich des Gameplays und komplett überarbeiteten Ökosystemen die Rede.

Weitere Infos folgen laut Capcom im Laufe des Jahres.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter, Monster Hunter Rise, Monster Hunter: World.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren