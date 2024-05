Assassin’s Creed Shadows: Release-Termin und DLC-Support – Leaks kommen offenbar Enthüllung zuvor

Mit “Assassin’s Creed Shadows” (Codemane Red) steht das nächste Spiel der populären Ubisoft-Reihe vor der Veröffentlichung. Und das Marketing nimmt langsam Fahrt auf.

Gestern Abend gab der Publisher bekannt, dass der Titel in dieser Woche offiziell enthüllt wird. Dabei werden wir voraussichtlich erfahren, wann “Assassin’s Creed Shadows” erscheinen soll. Ein Leak könnte der Überraschung allerdings zuvorgekommen sein.

Release von Assassin’s Creed Shadows offenbar Mitte November

Die für den 15. Mai 2024 geplante Enthüllung geht mit der Veröffentlichung eines Trailers einher, zu dem es auf den YouTube-Kanälen von Ubisoft entsprechende Vorbereitungen gab. Berichten zufolge war dabei kurz der Veröffentlichungstermin von “Assassin’s Creed Shadows” zu sehen, bevor er wieder verschwand.

Demnach scheint Ubisoft mit einem Launch am 15. November 2024 zu planen. Und einmal mehr stellt sich die Frage, ob derartige Leaks aufgrund ihrer Regelmäßigkeit wirklich zufällig sind.

Auch die Trailer-Länge scheint in diesem Zusammenhang bekannt zu sein:

Assassin's Creed Shadows: Official Cinematic World Premiere Trailer Length : 3m 49s pic.twitter.com/Ocxr7qrzU0 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 13, 2024

DLC-Pläne, Ultimate-Edition und Vorbestellerbonus

Während die Terminangabe aufgrund von Screenshots glaubwürdig klingt, sollten die folgenden Angaben eher mit Vorsicht genossen werden.

Dataminer Frax, der den Namen des Spiels kurz vor der offiziellen Ankündigung am Montag preisgab, möchte ebenfalls Informationen über die DLC-Pläne rund um “Assassin’s Creed Shadows” entdeckt haben.

Der Season-Pass soll demnach 40 US-Dollar kosten und zwei Erweiterungen beinhalten. Bei einem Einzelkauf kosten sie dem Vernehmen nach jeweils 25 US-Dollar.

Der Season-Pass von “Assassin’s Creed Shadows” bietet laut Gerücht außerdem Zugang zu einer Questline mit dem Namen „Origami Killer“. Zusätzlich ist die Spielwährung Helix mit an Bord.

Ubisoft veröffentlicht Spiele oft in mehreren Editionen. Und auch zu einer Ultimate-Edition möchte der Leaker etwas herausgefunden haben. So sollen unter anderem fünf „Skill Points“ enthalten sein. Ebenfalls ist von einem Vorbesteller-Bonus mit dem Namen „Thrown to the Dogs“ die Rede.

Was ist bisher über “Assassin’s Creed Shadows” (Codename Red) bekannt? Nachfolgend eine Übersicht:

Sobald die offizielle Vorstellung von “Assasin’s Creed Shadows” am morgigen Abend erfolgt ist, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Was haltet ihr von dem, was bisher über den Titel bekannt ist?

