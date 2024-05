Dead by Daylight: Nächstes Kapitel bringt „Dungeons & Dragons“ ins Spiel – Weitere Überraschung

Mit "Dungeons & Dragons" wurde das nächste Kapitel für "Dead by Daylight" angekündigt. Das Fantasy-Universum wird die düstere Welt des Horrortitels in wenigen Wochen heimsuchen.

In den Abendstunden hat Behaviour Interactive ein neues Kapitel für den Multiplayer-Titel „Dead by Daylight“ angekündigt. Demnach wird bereits am 3. Juni 2024 „Dungeons & Dragons“ Einzug in den schaurigen Titel halten.

Damit möchten die Verantwortlichen das 50-jährige Jubiläum der Fantasy-Marke gebührend feiern. Selten hat das Franchise einen Abstecher in das Horror-Genre gemacht. Doch in „Dead by Daylight“ werden wir einen neuen Killer, einen neuen Überlebenden, eine neue Karte sowie Gameplay-Elemente erleben, die an die Vorlage angelehnt sind.

Mit einem Fuß im schwarzen Nebel

Der machthungrige Bösewicht, Lich-Vecna, wird in den Vergessenen Ruinen seine üblen Machenschaften spielen. Die Bardin Aestri Yazar wurde in das verlassene Land verstoßen und kämpft um ihr Überleben. Jedoch wird es ihr Lich-Vecna nicht leicht machen.

Schließlich ist es sein Durst nach dunklem Wissen, der ihn antreibt. Und in diesem Reich des Nebels scheint eine dunkle Energie verborgen zu sein, die er für sich gewinnen möchte. Denn jene Energie könnte ihn mächtiger als je zuvor machen.

Damit ihm dies gelingt, hat er das Buch der niederträchtigen Dunkelheit dabei. Dieses erlaubt ihm vier Zaubersprüche zu nutzen. Mit „Fliegen“, „Flug der Verdammten“, „Hand des Magiers“ und „Sphäre der Verbannung“ wird er die Überlebenden in Angst und Schrecken versetzen.

Als neue Überlebende werden die Elfin Aestri Yazar und der Mensch Baermar Uraz in „Dead by Daylight“ ihr Glück versuchen. Die beiden Barden begeben sich zum Verfaulten Turm und werden von einem schwarzen Nebel umschlungen. Als drei Talente werden „Spiegelillusion“, „Inspiration des Barden“ und „Stille Sicht“ zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus werden die Vergessenen Ruinen als neue Karte bereitstehen. In diesem Unterschlupf erforscht Vecna die Geheimnisse des Reiches. Und ganz im Stile von „Dungeons & Dragons“ werden auch die Würfel zum Einsatz kommen. Doch seid euch bewusst, dass der Einsatz der Gegenstände auch immer einen Preis hat. Eine Eins solltet ihr übrigens bestenfalls nicht würfeln, wenn ihr nicht eine böse Überraschung erleben möchtet.

Neben der Ankündigung von „Dungeons & Dragons“ wurde übrigens auch ein Teaser-Trailer zu „Castlevania“ veröffentlicht. Demnach wird in Zukunft auch das Vampirabenteuer in die Welt von „Dead by Daylight“ kommen.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren