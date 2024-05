Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht: Erster Teaser Trailer zu Staffel 2 des Fantasy-Epos veröffentlicht

Mit der 1. Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ schlug Prime Video ein neues Kapitel des bildgewaltigen Fantasy-Epos auf. Nun richtet sich der Fokus auf Staffel 2 und um die Vorfreude der Fans anzuheizen, veröffentlichten die Verantwortlichen nun den ersten Teaser Trailer zur Fortsetzung. Dieser zeigt uns einen düsteren Ausblick auf die kommenden Gefahren, denen sich unsere Heldin Galadriel und ihre Gefährten stellen müssen.

Darüber hinaus enthüllt das rund 100 Sekunden lange Video noch eine weitere spannende Information, nämlich den Starttermin der 2. Season von „The Rings of Power“. Los geht es mit neuen Episoden am 29. August 2024 exklusiv bei Amazon Prime Video. Den offiziellen Teaser Trailer könnt ihr euch, sowohl im englischen Originalton als auch mit deutscher Synchronisation, wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Eine Dunkelheit bricht über Mittelerde herein

Die Story von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ spielt mehrere Jahrtausende vor den Ereignissen der Hauptgeschichte und rückt eine junge Galadriel in den Mittelpunkt. Nach einem erbarmungslosen Krieg, der für Jahrhunderte tobte, hätte sie es sich eigentlich verdient gehabt, ihre Tage als Kriegerin endlich hinter sich zu lassen. Allerdings macht sie sich noch einmal auf den Weg hinaus in die Welt, denn sie hat die Befürchtung, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist.

Wie wir im Laufe der 1. Staffel gesehen haben, soll ihr Gefühl unsere Protagonistin nicht täuschen: In Staffel 2 des Fantasy-Epos bricht eine Dunkelheit über Mittelerde herein, die alles zu verschlingen droht. Die verschiedenen Völker müssen ihre Differenzen überwinden, wenn sie die aufziehende Bedrohung stoppen wollen, ehe es zu spät ist.

Nicht nur Die Ringe der Macht: Amazon arbeitet parallel zur Fantasy-Serie ebenfalls an einem Der Herr der Ringe-MMO:

Weitere Details zu Staffel 2 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ sind gegenwärtig noch Mangelware. Doch der erste Teaser Trailer bestätigt, dass sich Fans auf die Rückkehr verschiedener bekannter Gesichter aus Season 1 freuen dürfen. Hierzu zählen unter anderem Morfydd Clark als Elbenkriegerin Galadriel, Robert Aramayo als Elrond und Ismael Cruz Cordova als Arondir. Zudem kehrt Charlie Vickers in der Rolle des Halbrand zurück.

Die Serienfortsetzung ist übrigens nicht die einzige neue filmische Auskopplung, auf die sich „Der Herr der Ringe“-Fans freuen dürfen. Im Dezember 2024 startet voraussichtlich der Anime-Kinofilm „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ in den weltweiten Kinos, der unter der Regie von Kenji Kamiyama („Ghost in the Shell-Stand Alone Complex: Solid State Society“) entsteht. Für 2026 ist der Kinostart des Films „The Hunt for Gollum“ vorgesehen.

Staffel 2 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ startet am 29. August 2024 exklusiv bei Amazon Prime Video.

Deutscher Teaser Trailer:

Englischer Teaser Trailer:

Wie gefällt euch der Teaser Trailer zu Staffel 2 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“?

