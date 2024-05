Fallout 4: Die Patchnotes zum gestrigen Update sind da!

Im Laufe des gestrigen Tages veröffentlichte Bethesda Game Studios einen neuen Patch für das Action-Rollenspiel „Fallout 4“. Mit diesem besserte man einige Dinge aus, die mit dem kürzlich bereitgestellten Next-Gen-Upgrade schiefliefen.

Allerdings war bis auf vereinzelte Details noch nicht ganz klar, welche Änderungen vorgenommen wurden. Inzwischen haben die Entwickler die offiziellen Patchnotes zum Update 1.10.985 (PS5) nachgereicht.

Bethesda enthüllt die jüngsten Anpassungen

Unter anderem implementierte man die Möglichkeit die Grafikqualität sowie Performance anzupassen. Zwar empfehlen die Entwickler, dass man „Fallout 4“ in den Standardeinstellungen genießt, jedoch kann man auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S die Framerate bestimmen. Zur Auswahl stehen 30, 40 (nur mit 120hz-Bildschirmen) und 60 Bilder pro Sekunde.

Des Weiteren hat man die mittlerweile typische Wahl zwischen Grafik- und Leistungsmodus. Die interne Auflösung wird dynamisch angepasst, wenn die Action Fahrt aufnimmt. In dem Update sind auch normale Bugfixes zu finden, die unter anderem die allgemeine Stabilität verbessern.

Zudem wurden visuelle Probleme mit bestimmten Bildräumen behoben. Auf der PlayStation 5 wurde auch ein Fehler der Ladereihenfolge angegangen, der den DLC zerbrechen könnte und einen Neustart nach dem Download der Modifikationen erfordern würde. Wenn man mit Modifikationen in der Downloadwarteschlange ins Hauptmenü zurückkehrte, konnte ein Absturz erfolgen.

Die konkrete Übersicht aller Bugfixes kann man bei Interesse hier entdecken.

In den letzten Wochen war die „Fallout“-Marke wieder in aller Munde, nachdem die TV-Serie auf Prime Video durchstartete. So konnte man den zweitbesten Start einer Serie auf der Plattform hinlegen und lag lediglich hinter „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Die zweite Staffel der Fantasy-Serie hat heute ebenfalls ihren ersten Teaser-Trailer erhalten.

Dementsprechend war es eine smarte Entscheidung seitens Bethesda Softworks, dass man das langerwartete Next-Gen-Upgrade von „Fallout 4“ genau in diesem Zeitraum veröffentlichte. Zwar hatte man mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, jedoch sind die Spielerzahlen wieder stark angestiegen.

