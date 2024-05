Helldivers 2: Verkaufszahl bekannt und Sonys erfolgreichster Launch

"Helldivers 2" konnte die Geschäfte von Sony Interactive Entertainment beflügeln. Eine neue Verkaufszahl steht fest und selbst "God of War Ragnarök" hat das Nachsehen.

Viele Spieler bemängelten in den vergangenen Jahren die Live-Service-Pläne von Sony Interactive Entertainment. Allerdings verdeutlicht der Erfolg von “Helldivers 2”, dass die Japaner damit eine gewinnbringende Richtung einschlagen.

Zum Shooter wurde heute eine offizielle Zahl genannt. Sie verdeutlicht einmal mehr, welche Anziehungskraft der kooperativ spielbare Shooter auf PS5 und PC hat.

Helldivers 2 knackt mehrere Millionen-Marken

Laut Sony Interactive Entertainment wurde der von Arrowhead entwickelte Koop-Hit bis zum 5. Mai 2024 mehr als zwölf Millionen Mal verkauft, wofür der Shooter ebenso viele Wochen benötigte. Das ist bemerkenswert, da andere Blockbuster des PS5-Herstellers damit in den Schatten gestellt wurden, auch wenn der Vergleich ziemlich hinkt.

So betonte Hiroki Totoki, neuer CEO von Sony Interactive Entertainment, dass die Verkäufe von “Helldivers 2” den Post-Launch-Rekord von “God of War Ragnarök” übertreffen konnten. Der zuletzt genannte Titel erreichte nach zehn Wochen elf Millionen Verkäufe.

Hierbei ist zu beachten, dass der Kratos-Blockbuster einem anderen Genre entstammt, nur auf Konsolen veröffentlicht wurde und höherpreisig war. Einer der drei Punkte könnte sich jedoch bald ändern:

“Helldivers 2” ist zudem der bisher größte PC-Titel von Sony Interactive Entertainment und trug als Multiplattform-Veröffentlichung wesentlich zum Umsatz und Gewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres der Sony Group Corporation bei. Letztlich habe der Shooter „die Erwartungen bei Weitem übertroffen“.

Helldivers 2 und die angedachte PSN-Plicht

Zuletzt musste “Helldivers 2” einige Federn lassen. Sony wollte in der PC-Version nachträglich eine PSN-Pflicht integrieren. Das ließ Spieler mit scharfen Geschützen auf die Barrikaden gehen. Und mit der Tatsache, dass das PlayStation-Network nicht in allen Ländern bzw. Regionen verfügbar ist, hatte die PC-Community ein passendes Gegenargument. Später folgte Sonys Kehrtwende.

Offen ist, welche Ziele Sony Interactive Entertainment langfristig verfolgt. Die Einführung eines PSN-Overlays in PC-Versionen von First-Party-Spielen legt allerdings nahe, dass derartige Verknüpfungen langfristig zu einem Standard werden. Vorerst bleibt aber die eingeschränkte PSN-Verfügbarkeit, was auch “Ghost of Tsushima” vor dem Launch zu spüren bekommt:

An PC-Spielen dürften die Japaner grundsätzlich festhalten. Auch der jüngste Geschäftsbericht macht deutlich, dass die Cross-Plattform-Strategie und Live-Service-Spiele ein gewinnbringendes Geschäftsfeld sind. Dem gegenüber stehen sinkende PS5-Verkäufe.

