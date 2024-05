House of the Dragon: Die zweite Staffel zeigt sich im neuen Trailer

House of the Dragon:

In den Abendstunden haben HBO und Sky den neuen Trailer zur zweiten Staffel der Fantasy-Serie "House of the Dragon" enthüllt. Der Tanz der Drachen wird im nächsten Monat weitergehen.

Heute ist der große Trailer-Tag der Fantasy-Serien! Nachdem vor wenigen Stunden von Amazon der erste Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ veröffentlicht wurde, hat HBO nachgezogen. Somit kann man sich einen neuen Trailer zu „House of the Dragon“ anschauen.

Schließlich wird die zweite Staffel der Fantasy-Serie in der Nacht vom 16. auf den 17, Juni 2024 auf Sky bzw. WOW starten. Damit wir schon einmal auf den bevorstehenden Kampf der Drachen eingestimmt werden, präsentiert uns HBO bereits zweieinhalb packende Minuten aus den kommenden Folgen.

Der Tanz der Drachen um den Eisernen Thron

Bei „House of the Dragon“ handelt es sich um eine Spin-Off-Serie zu dem Fantasy-Epos „Game of Thrones“. Die Geschehnisse spielen 200 Jahre vor dem Lied von Eis und Feuer und stellen das Haus Targaryen in den Mittelpunkt.

Nach den Ereignissen der ersten Staffel finden sich Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower auf unterschiedlichen Seiten wieder. Schließlich steht der Eiserne Thron, um den bereits in „Game of Thrones“ alle verschiedenen Häuser kämpften, auch in „House of the Dragon“ zur Eroberung bereit.

Alicent möchte ihren Sohn Aegon auf den Eisernen Thron bringen, während sich Rhaenyra selbst als Thronerbin ansieht. Dementsprechend entfacht ein Krieg, der selbst Jahrhunderte später noch in aller Munde ist.

Einmal mehr werden Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Ewan Mitchell und Fabien Frankel in der Staffel zu sehen sein. Allerdings werden auch einige neue Gesichter in den Kampf der Drachen eingreifen. Der neue Trailer gewährt euch zumindest einen Eindruck:

„House of the Dragon“ basiert auf dem Buch „Feuer und Blut – Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros“ von dem Fantasy-Autoren George R.R. Martin. Die erste Staffel startete am 21. Oktober 2022 und umfasste zehn Episoden. Die zweite Staffel wird übrigens „lediglich“ acht Folgen haben, wobei weitere Staffel geplant sein sollten.

