Noir: Nicolas Cage kehrt als düsterer Spider-Man in neuer Live-Action-Serie zurück

Sonys Spider-Verse wächst weiter! Mit "Noir" befindet sich nun offiziell eine neue Live-Action-Serie in Arbeit, in der Nicolas Cage einen düsteren Spider-Man spielt.

Seit „Venom“ soll das „Sony Spider-Man Universe“ eifrig mit neuen Ablegern immer weiter wachsen und für ein neues Projekt konnte nun Nicolas Cage verpflichtet werden, wie Variety berichtet. Hierbei handelt es sich um eine Live-Action-Serie mit dem Titel „Noir“, in welcher der Hollywood-Star eine düstere alternative Version von Peter Parker spielen wird. Der Name der Show deutet es bereits an: Im Fokus der Story steht der finstere Superheld Spider-Man Noir.

Bereits vergangenes Jahr berichtete Variety, dass sich eine Serie rund um Spider-Man Noir in Entwicklung befinden würde. Zum damaligen Zeitpunkt gab es allerdings noch keinen Hauptdarsteller. Nun hat das Projekt offiziell grünes Licht bekommen und kann ordentlich Fahrt aufnehmen. Zuerst soll die Serie bei MGM+ zu sehen sein. Anschließend ist eine weltweite Veröffentlichung auf Prime Video vorgesehen. Über die Story der Show ist noch nichts bekannt.

Sony möchte sein Spider-Verse auf „die authentischste Weise“ erweitern

„Die Erweiterung des Marvel-Universums mit Noir ist eine einmalige Gelegenheit und wir fühlen uns geehrt, diese Serie unseren weltweiten Prime Video-Kunden anbieten zu können“, erklärt Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon MGM Studios. Anschließend ergänzt Sanders, Nicolas Cage sei „die ideale Wahl für unseren neuen Superhelden“. Darüber hinaus habe es sich Sony zur Aufgabe gemacht, „dieses Franchise auf die authentischste Weise zu erweitern.“

Betreut wird „Noir“ übrigens von einem versierten Produzententeam, das auf jahrelange Erfahrung mit der „Spider-Man“-Marke zurückblicken kann. Sanders nennt in seiner kurzen Stellungname beispielsweise Amy Pascal, die als Produzentin unter anderem an den MCU-Blockbustern „Spider-Man: Homecoming“ und „Spider-Man: No Way Home“ mitwirkte. Unterstützung erhält sie von den „Spider-Verse“-Machern Phil Lord und Christopher Miller.

Spider-Man Noir ist noch eine relativ junge Spidey-Variante und feierte im Dezember 2008 seine Marvel Comics-Premiere. Erschaffen wurde der Charakter vom Trio Carmine Di Giandomenico, David Hine und Fabrice Sapolsky. Noir ist eine alternative Version von Peter Parker aus einem Paralleluniversum. Seine Geschichte spielt allerdings nicht im New York der Gegenwart, sondern in einer düsteren Schwarz-Weiß-Variante der Megametropole in den 1930ern.

Da sich Spider-Man Noir schnell zu einem Fanliebling mauserte, erhielt die Figur im Laufe der Zeit nicht nur eigene Comicserien, sondern war auch in mehreren Crossover-Events mit dabei. Einem breiteren Publikum wurde der Charakter mit dem Oscar-prämierten Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“ bekannt. Gaming-Fans könnten Spider-Man Noir indes etwa als eine der vier spielbaren Hauptfiguren im Action-Adventure „Spider-Man: Dimensions“ kennen.

„Noir“ mit Nicolas Cage in der Hauptrolle hat gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Freut ihr euch auf die Live-Action-Serie „Noir“ mit Nicolas Cage als Spider-Man?

