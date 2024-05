PlayStation: Nach dem Abschied von Jim Ryan – Sony stellt neues Führungsduo vor

Bekanntermaßen entschied sich Jim Ryan dazu, seinen Posten als Präsident von Sony Interactive Entertainment zum 31. März 2024 niederzulegen und Sony nach 30 Jahren im Unternehmen zu verlassen.

Nachdem Sony ankündigte, die Führungspositionen der PlayStation-Sparte schnellstmöglich neu besetzen zu wollen, kündigte der Konzern nun die Nachfolger von Jim Ryan an. Wie Sony bekannt gab, werden zukünftig zwei Veteranen die Geschicke von PlayStation leiten. Zum einen haben wir es hier mit Hermen Hulst zu tun, der den Posten des Joint Chief Executive Officer von PlayStation bekleiden wird.

Darüber hinaus wird Hulst als Leiter der Studios Business Group auch weiterhin die PlayStation Studios und die Projekte der diversen Studios überwachen.

Eine Beförderung für Hideaki Nishino

Als Unterstützung für Hulst wird zudem Hideaki Nishino, zuletzt Vice President of Platform Experience bei PlayStation, befördert. Zukünftig fungiert Nishino als Chief Executive Officer und Leiter der Platform Business Group.

Vereinfacht ausgedrückt lässt sich sagen, dass Hulst in seiner neuen Rolle den Software-Bereich von PlayStation leitet, während Nishino den Hardware-Aspekts des Geschäfts überwacht.

„Ich freue mich darauf, die Leitung der Studio-Geschäftsgruppe zu übernehmen und auf unserem Erfolg mit der PlayStation 5 aufzubauen, während wir uns auf die Zukunft vorbereiten“, sagte Hulst in einer Erklärung gegenüber GamesIndustry.biz.

„Die Videospielindustrie ist eine der größten Unterhaltungsbranchen der Welt und wurde auf der Verbindung von Inhalt und Technologie aufgebaut. Ich freue mich darauf, weiterhin die Grenzen des Spielens und der Unterhaltung zu erweitern.“

Fokus der Hardware liegt auf Qualität und Innovation

Auch Hideaki Nishino verlor ein paar Worte zu seiner neuen Rolle innerhalb des Unternehmens. Nishino: „Wir werden weiterhin Spieler und Schöpfer durch weltklasse Produkte, Dienstleistungen und Technologie miteinander verbinden. Wir streben stets danach, unsere Gemeinschaft durch Innovationen in jedem Bereich bei Sony Interactive Entertainment noch weiter zu vergrößern.“

„Ich fühle mich geehrt, eine so wichtige Rolle an der Seite von Hermen übernehmen zu dürfen. Indem wir enger zusammenarbeiten, werden wir in der Lage sein, unglaubliche Erfahrungen für ein stetig wachsendes Publikum jetzt und in der Zukunft zu schaffen.“

Mit Hulst und Nishino setzt PlayStation zum ersten Mal auf ein Führungsduo, das unterschiedliche Bereiche abdeckt. Dies verdeutlicht laut Experten, wie sehr die Sparten Software und Hardware in den letzten Jahren gewachsen sind und mittlerweile deutlich mehr Aufmerksamkeit erfordern, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.

In wie weit sich PlayStation mit Hulst und Nishino an der Spitze strategisch neu aufstellt, werden die nächsten Monate zeigen.

