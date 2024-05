PS5: Sony plant mehr First-Party-Spiele und verlagert Fokus auf Spielzeit

Sony möchte künftig für einen höheren Spiele-Output sorgen. Gleichzeitig soll der Erfolg nicht mehr nur an den reinen Software-Verkaufszahlen festgemacht werden.

Sony Interactive Entertainment gab im vergangenen Februar bekannt, dass im mittlerweile begonnenen Geschäftsjahr keine großen Spiele der Top-Franchises erscheinen werden. Auf neue First-Party-Titel müssen Besitzer der PS5 aber keinesfalls verzichten.

Als bevorstehendes Beispiel kann “Concord” genannt werden. Der Titel entsteht bei Firewalk. Es ist ein Studio, das Sony im Jahr 2023 übernommen hatte. Beim Multiplayer-Shooter, der für dieses Jahr geplant ist, wird es mittelfristig nicht bleiben. Laut Sonys Hiroki Totoki werde First-Party-Software künftig einen höheren Stellenwert einnehmen.

Verkäufe von First-Party-Software sollen steigen

In einer heute veranstalteten Präsentation bekräftigte Totoki das Engagement von Sony, im Rahmen eines Dreijahresplans den Output der PlayStation-Studios zu erhöhen. Das schließe eine „Verbesserung der Erstanbieter-Software und der PC-Bereitstellung“ ein, während den Kunden „reichere Spielerlebnisse“ geboten werden.

„Wir wollen die Verkäufe von First-Party-Software, die wir in den letzten Jahren aktiv gestärkt haben, steigern und damit in diesem Segment bezüglich der Gewinne ein neues Rekordhoch erreichen“, so der Wortlaut.

Im weiteren Verlauf fügte Totoki hinzu, dass PlayStation einen „zweigleisigen Ansatz verfolgen wird“, indem man in den PC-Bereich expandieren und „First-Party-Software-Titel aus unseren hauseigenen Studios, in die wir investiert haben, verbessern“ möchte. Spieler können sich letztlich auf ein umfangreiches First-Party-Angebot einstellen.

Vor allem die Unterstützung des PCs ist eine Strategie, die sich zunehmend auszahlt. Erst heute gab Sony eine Verkaufszahl zu “Helldivers 2” preis, die ohne parallele Veröffentlichung auf PS5 und PC nicht möglich gewesen wäre.

Auf die Spielzeit kommt es an

Während Sony für einen höheren Spiele-Output sorgen möchte, betrachtet das Unternehmen den Verkauf von Videospielen pro Konsole nicht mehr als alleiniges oder oberstes Erfolgsmerkmal. Auch die Spielzeit müsse berücksichtigt werden.

„Das Geschäftsmodell bis einschließlich der PlayStation 3 war darauf ausgerichtet, die Anzahl der verkauften Softwareeinheiten im Verhältnis zur neu verkauften Hardware für jede Konsolengeneration zu erhöhen“, so Totoki weiter.

Nach einer Übergangsphase während der PS4-Generation sei das „PS5-Modell zu etwas übergegangen, bei dem die Spielzeit auf der Plattform aufgrund der Ausweitung der User-Community über die Konsolengenerationen hinaus gestiegen ist.“

Zudem machen Statistiken deutlich, dass ein überwältigender Teil der Videospieler ihre Zeit mit Service-Titeln verbringt. Sie werden einmal gekauft oder kostenlos geladen und erhalten mitunter eine jahrelange Unterstützung.

Totoki fügte hinzu, dass die PS5 aufgrund der hohen PS4-Installationsbasis und der Möglichkeit, die Bibliotheken über die Konsolengenerationen hinweg mitnehmen, ein „stabileres“ Gewinnwachstum erzielt habe. Das jüngste Geschäftsjahr konnte Sony Interactive Entertainment mit steigenden Umsätzen und Gewinnen abschließen.

Im Jahresvergleich stiegen auch die PS5-Verkäufe, blieben am Ende aber unter den einst gestellten Prognosen, die bereits im Februar korrigiert wurden. Bei einem Quartalsvergleich machen sich sinkende PS5-Verkäufe bemerkbar. In den drei Monaten bis zum März 2024 waren es 4,5 Millionen Verkäufe, ein Jahr zuvor aber 1,8 Millionen Exemplare mehr.

Auch Microsoft musste Federn lassen und meldete kürzlich sinkende Hardware-Umsätze. Während die Redmonder keine Verkaufszahlen zu Xbox Series X/S nennen, legten die Hardware-Charts der vergangenen Monate nahe, dass es hier zu erheblich höheren Rückgängen als bei Sony kam.

