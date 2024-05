Ghost of Tsushima: Crossplay-Feature startet auf dem PC mit Einschränkungen

In dieser Woche findet mit dem „Director’s Cut“ zu „Ghost of Tsushima“ das nächste Projekt der PlayStation Studios den Weg auf den PC. Genau wie auf den Konsolen befinden sich neben der Kampagne auch die „Iki Island“-Erweiterung und der kooperative „Legends“-Modus an Bord.

Im Rahmen der Ankündigung für den PC bestätigten die Entwickler, dass der „Legends“-Modus das Crossplay-Feature unterstützt. Somit können sich in „Legends“ Spielerinnen und Spieler auf dem PC sowie den PlayStation-Konsolen zusammenschließen. Kurz vor dem PC-Release räumten die Verantwortlichen allerdings ein, dass das Crossplay-Feature auf dem PC mit Einschränkungen startet.

Demnach startet das Crossplay-Feature von „Ghost of Tsushima“ auf dem PC in Form einer Beta-Version und wird beim Matchmaking nicht automatisch abgerufen.

Entwickler bitten die Community um Feedback

Stattdessen müsst ihr Freundinnen und Freunde, die auf den PlayStation-Konsolen unterwegs sind, manuell einladen. „Crossplay startet in der Beta-Version. Das bedeutet, dass ihr es ausprobieren könnt, indem ihr eure Freunde im PlayStation Network einladet“, heißt es in der Mitteilung.

„Wir würden uns über euer Feedback freuen, während wir in den Wochen nach dem Start weitere Anpassungen vornehmen!“

Während das Crossplay-Feature auf dem PC in der Beta startet, schauen User auf dem Steam Deck komplett in die Röhre. In einer aktuellen Mitteilung bestätigten die Entwickler nämlich, dass ihr auf dem Handheld lediglich die Kampagne und die „Iki Island“-Erweiterungen zu „Ghost of Tsushima“ spielen könnt.

Der „Legends“-Modus hingegen bleibt aus dem folgenden Grund außen vor: „Möglicherweise ist euch aufgefallen, dass Steam das Spiel beim Steam Deck als ‚Nicht unterstützt‘ listet. Dies liegt daran, dass der Koop-Multiplayer-Modus Legends Windows erfordert, um auf die integrierten Funktionen des PlayStation Network zuzugreifen.“

Preload auf Steam ab sofort möglich

Der „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ erscheint am morgigen Donnerstag, den 16. Mai 2024 für den PC. Hierzulande erfolgt die Freischaltung um 17 Uhr unserer Zeit. Damit ihr pünktlich zum Release loslegen könnt, ist es auf Steam ab sofort möglich, die benötigten Daten über den Preload herunterzuladen.

Was euer PC leisten muss, um das Samurai-Abenteuer in einer entsprechenden Qualität zu stemmen, verraten wir euch hier.

„Ghost of Tsushima“ erschien ursprünglich im Juli 2020 für die PS4. Für die Entwicklung waren die „inFamous“-Macher von Sucker Punch verantwortlich, die die Geschichte des fiktiven Jin Sakai erzählen. „Ghost of Tsushima“ spielt während der ersten Mongoleninvasionen in Japan im Jahr 1274 und versetzt euch auf die namensgebende Insel Tsushima.

Um die Mongolen unter der Führung des gerissenen Generals Khotun Khan zu vertreiben, muss Jin die klassischen Pfade eines Samurai hinter sich lassen und sich seinem Schicksal stellen.

