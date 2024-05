Ghost of Tsushima: Nicht vollständig kompatibel – Diese Abstriche warten auf dem Steam Deck

Ghost of Tsushima:

Beim "Ghost of Tsushima: Director's Cut" handelt es sich um den nächsten Titel der PlayStation Studios, der für den PC veröffentlicht wird. Kurz vor dem Release stellten die Entwickler klar, was es mit dem Hinweis, dass das Samurai-Abenteuer zum Steam Deck nicht vollständig kompatibel ist, auf sich hat.

Am morgigen Donnerstag erscheint mit dem „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ der nächste Titel der PlayStation Studios für den PC. Wie bei den letzten PC-Portierungen von PlayStation-Titeln auch, sind die Entwickler von Nixxes Software federführend für die Umsetzung verantwortlich.

Kurz vor dem Release von „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ entdeckten Spielerinnen und Spieler auf Steam den Hinweis, dass das Samurai-Abenteuer zum Steam Deck nicht vollständig kompatibel ist. Diesbezüglich sorgten die Entwickler in einem offiziellen Statement für Klarheit und wiesen darauf hin, dass die komplette Kampagne von „Ghost of Tsushima“ auf dem Steam Deck gespielt werden kann.

Selbiges gilt natürlich für die „Iki Island“-Erweiterung. Auf den kooperativen „Legends“-Modus hingegen werden Steam Deck-User verzichten müssen, da dieser auf dem Handheld nicht zur Verfügung steht.

Aus diesem Grund bleibt Legends außen vor

In der Begründung heißt es: „Wir wissen, dass viele von euch den Ghost of Tsushima Director’s Cut unbedingt auf Handheld-Spielgeräten wie dem Steam Deck spielen möchten.“

„Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass das Einzelspieler-Erlebnis, einschließlich der Iki Island-Erweiterung, auf Steam Deck und ähnlichen Handheld-Gaming-PCs genossen werden kann, da wir intensiv daran gearbeitet haben, die Performance zu optimieren und das bestmögliche Erlebnis auf diesen Geräten zu bieten.“

Die Entwickler weiter: „Möglicherweise ist euch aufgefallen, dass Steam das Spiel beim Steam Deck als ‚Nicht unterstützt‘ listet. Dies liegt daran, dass der Koop-Multiplayer-Modus Legends Windows erfordert, um auf die integrierten Funktionen des PlayStation Network zuzugreifen.“

Preload auf Steam gestartet

Steam-Usern, die den „Legends“-Modus spielen möchten, bleibt also nichts anderes übrig, als auf den PC zurückzugreifen. Passend zur Klarstellung bezüglich der Unterstützung des Steam Decks wurde auf Steam der Preload des „Ghost of Tsushima Director’s Cuts“ gestartet.

Somit könnt ihr die benötigten Daten ab sofort herunterladen, um pünktlich zum morgigen Release loslegen zu können.

Laut einer offiziellen Übersicht erfolgt die Freischaltung des „Ghost of Tsushima Director’s Cuts“ auf Steam hierzulande um 17 Uhr. Während hinsichtlich der gebotenen Inhalte alles beim Alten bleibt, bietet das Samurai-Abenteuer auf dem PC diverse technische Neuerungen und Verbesserungen.

Darunter eine aufpolierte Grafik, eine Optimierung für 21:9- und 32:9-Auflösungen oder die Unterstützung diverser Upscaling- und Frame-Generierungsoptionen.

Weitere Details zu den technischen Features der PC-Version findet ihr hier.

