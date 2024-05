Helldivers 2: Spawnraten im Fokus – Entwickler sorgt für erleichternde Nachricht

Die Spieler von "Helldivers 2" beklagen sich derzeit über einige mitunter heftige Probleme in Verbindung mit den Spawns im Spiel. Jetzt äußern sich endlich die Entwickler.

Nach dem extrem erfolgreichen Launch im Februar dieses Jahres und den zahlreichen Rekordmeldungen häufen sich die negativen Berichte rund um den Koop-Shooter „Helldivers 2“. In der jüngeren Vergangenheit haben die Spieler vor allem mit völlig eskalierten Spawns zu kämpfen, die ihnen den Spaß gehörig verderben. Nach einer Funkstille gibt es nun eine erlösende Nachricht seitens der Entwickler.

Was genau ist aktuell das Problem in Helldivers 2?

In „Helldivers 2“ bestimmten bestimmte Faktoren, wann und wie oft Gegner in der Welt des Koop-Shooters auftauchen. Mithilfe dieser Spawns können die Entwickler relativ genau das Feindaufkommen auf den virtuellen Schlachtfeldern steuern. Doch genau diese Spawnrate scheint in der jüngeren Vergangenheit etwas aus den Fugen geraten zu sein, die Spieler beschweren sich vermehrt, regelrecht überrannt zu werden.

Entsprechen mies war die Stimmung innerhalb der Community, die eine möglichst schnelle Lösung des Problems forderte – bisher ohne Erfolg. Doch nun scheint sich endlich Abhilfe anzubahnen.

Was sagen die Entwickler zum Spawn-Problem?

Community-Manager Twinbeard meldete sich vor Kurzem im offiziellen Discord von „Helldivers 2“ zu Wort, um Stellung zur aktuellen Spawn-Problematik zu nehmen. Das Team habe die Thematik stets auf dem Schirm gehabt, konnte sich aber aufgrund des enormen Shitstorms in Verbindung mit dem angekündigten Account-Zwang nicht wirklich darum kümmern. Mittlerweile habe das Studio die nötige Zeit, um das Problem anzugehen.

„Es wird möglicherweise einige kleinere Anpassungen geben. Doch alles in allem werden wir die Art und Weise, wie Patrouille und Spawns funktionieren, wieder auf den Stand zurücksetzen, wie vor dem Update, das sie vor einigen Wochen verändert hat. Wir glauben, dass es dann so funktionieren wird, wie ihr euch das vorstellt“, heißt es.

Weitere Details nannte Twinbeard via Discord leider nicht. So ist beispielsweise nicht bekannt, wann genau Arrowhead Game Studios die geplanten Spawn-Änderungen vornehmen wird. Allerdings dürften sie wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

