Mortal Kombat 2: Termin für den US-Kinostart verkündet – Was ist mit Deutschland?

Nach dem Start der Dreharbeiten im vergangenen April gaben die Verantwortlichen hinter dem Projekt im Januar bekannt, dass der Dreh von „Mortal Kombat 2“ erfolgreich abgeschlossen wurde.

Offen war allerdings, ab wann die blutige Action in den Kinos zu sehen sein wird. Dahingehend sorgte Warner Bros. nun für Klarheit und gab bekannt, dass „Mortal Kombat 2“ am 24. Oktober 2025 in die Kinos starten wird. Derzeit gilt dieser Termin jedoch nur für die USA. Wann Deutschland an der Reihe ist, verriet Warner Bros. nicht.

Der Vorgänger startete in den USA am 23. April 2021 in die Kinos. Die Streaming-Dienste in den USA wurden am 6. Mai 2021 versorgt. In Deutschland ging „Mortal Kombat“ am 13. Mai 2021 (Streaming) beziehungsweise dem 17. Juni 2021 (Kinos) an den Start.

Hier ist allerdings zu beachten, dass die Covid-19-Pandemie die Planungen vieler Anbieter im Jahr 2021 gehörig auf den Kopf stellte.

Was ist zu Mortal Kombat 2 bekannt?

Allzu viele Details zum nächsten „Mortal Kombat“-Streifen ließ sich Warner Bros. noch nicht entlocken. Bekannt ist beispielsweise, dass Simon McQuoid erneut auf dem Regiestuhl Platz nahm und die handfesten Keilereien inszenierte.

Für das Drehbuch hingegen ist der Autor Jeremy Slater verantwortlich, der sich in der Vergangenheit vor allem durch sein Mitwirken an der „Moon Knight“-Serie einen Namen machte.

Unbestätigten Berichten zufolge dürfen wir uns in „Mortal Kombat 2“ nicht nur auf ein Wiedersehen mit dem Fanfavoriten Baraka freuen. Auch die wehrhafte Prinzessin Kitana könnte in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen und auf Rache aus sein, da ihre Familie durch die Hand von Shao Khan starb.

Zu den bestätigten Darstellern gehören:

Tati Gabrielle als Jade

Adeline Rudolph als Kitana

Martyn Ford als Shao Kahn

Karl Urban als Johnny Cage

Damon Herriman als Quan Chi

Desmond Chiam als König Jerrod

Ana Thu Nguyen als Königin Sindel

Josh Lawson als Kano

Damon Herriman als Kabal

Jessica McNamee als Sonya Blade

Sollte Warner Bros. ein Einsehen mit den hiesigen Fans haben und einen Starttermin für Deutschland sowie weitere Details zur Geschichte von „Mortal Kombat 2“ nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

