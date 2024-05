NieR: Kehrt die Serie zurück? Yosuke Saito & Yoko Taro arbeiten an einem neuen Projekt

Dürfen wir uns auf absehbare Zeit auf die Ankündigung eines neuen "NieR"-Projekts freuen? In einem Interview mit der Famitsu befeuerten Creative Director Yoko Taro und Producer Yosuke Saito die Spekulationen.

Ende 2023 bestätigte Creative Director Yoko Taro und Producer Yosuke Saito, dass sie die „NieR“-Serie gerne fortsetzen würden. Gleichzeitig räumten die beiden kreativen Köpfe allerdings ein, dass ein anderes Projekt zunächst Priorität genoss.

Im Interview mit der japanischen Famitsu befeuerten Taro und Saito nun die Gerüchte um einen weiteren Ableger der „NieR“-Reihe. Zunächst wiesen sie darauf hin, dass sie gemeinsam an einem weiteren Projekt arbeiten. An diesem wirke auch Keiichi Okabe, der Komponist der „NieR“-Soundtracks, mit.

Aussagen, die natürlich schnell für neue Spekulationen um eine Rückkehr der „NieR“-Reihe sorgten. Zumal Saito, der die Wünsche der Community nach einem neuen „NieR“-Abenteuer natürlich vernommen hat, andeutete, dass sich hinter dem Ganzen in der Tat ein „NieR“-bezogenes Projekt verstecken könnte.

Saito möchte bald weitere Details nennen

Konkreter wurde der Serienproduzent dabei allerdings nicht und verwies lediglich darauf, dass er gerne so bald wie möglich näher ins Detail gehen möchte. Saito: „Ich spreche schon seit einiger Zeit davon, etwas mit Yoko und Okabe machen zu wollen. In nicht allzu ferner Zukunft werde ich dazu etwas Ausgereifteres zu sagen haben. Also bleibt dran.“

„Es könnte NieR sein, es könnte aber auch nicht NieR sein. (lacht.) Mehr kann ich im Moment nicht sagen“, so der Produzent weiter. Im weiteren Verlauf des Interviews wies Saito darauf hin, dass er abseits seiner aktuellen Titel über weitere Projekte nachdenkt. Hier hält ihn jedoch der Faktor Zeit davon ab, sich diesen aktiver zu widmen.

„Ich mache verschiedene Dinge mit der Idee, etwas zu erschaffen, das noch nicht existiert. Ich kann meine Zeit nicht voll und ganz darauf verwenden. Deshalb wurde das meiste davon den Mitarbeitern überlassen. Aber es entwickelt sich zu etwas recht Interessantem. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir es bekannt geben können“, ergänzte Saito.

Mit Nier: Automata gelang der Durchbruch

Das erste „NieR“ entstand beim Entwicklerstudio Cavia und erschien um Jahr 2010 für die PS3 und die Xbox 360. Zu den Besonderheiten gehörte seinerzeit die Tatsache, dass mit „NieR Gestalt“ und „NieR Replicant“ zwei unterschiedliche Versionen zum ersten „NieR“ veröffentlicht wurden.

Während sich „Gestalt“ mit dem älteren Protagonisten vor allem an das westliche Publikum richten sollte, orientierte sich „Replicant“ am japanischen beziehungsweise asiatischen Geschmack. Aufgrund der durchwachsenen Wertungen und den überschaubaren Verkaufszahlen verschwand die Marke seinerzeit zunächst in der Versenkung.

Erst mit „NieR: Automata“ gelang der internationale Durchbruch. Für die Entwicklung von „NieR: Automata“ waren die „Bayonetta“-Macher von Platinum Games verantwortlich, was sich unter anderem am actionlastigeren Kampfsystem bemerkbar machte.

„Automata“ erschien im Frühjahr 2017 zunächst für den PC und die PS4. Später folgten Umsetzungen für die Xbox One und die Switch.

Zudem erschien im April 2021 ein Remake zu „NieR Replicant“ für die Konsolen und den PC.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Nier.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren