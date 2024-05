PS5 & PS4: Neue Rabattschlacht mit Angeboten im PlayStation-Store gestartet

Im PlayStation-Store wurde der nächste Sale gestartet. Diesmal warten mehr als 2.000 Angebote auf sparfreudige Spieler. Wie so oft handelt es sich aber meist um wiederkehrende Angebote.

Ein solches Angebot ist beispielsweise “Kena: Bridge of Spirits”. Hier sank der zu zahlende Betrag auf 15,99 Euro, was einen Rabatt in Höhe von 60 Prozent ergibt. Ein neuer Bestpreis wurde damit nicht erreicht.

Weiterhin von aktueller Bedeutung ist “This War of Mine”, in dem Spieler die Geschicke einer Gruppe von Zivilisten während eines Krieges leiten. Den Final-Cut gibt es für 7,99 statt 19,99 Euro. Inhaber einer PS-Plus-Extra-Mitgliedschaft können den Titel ohne Zusatzkosten laden.

Die “Aragami: Shadow Edition” nehmen Spieler für 9,99 Euro mit, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Noch günstiger kommen PS-Plus-Abonnenten davon. Sie zahlen nur 4,99 Euro.

Mars, Gänse und sinkende Städte

Das Paket “Cuphead & The Delicious Last Course” ist selten im Angebot. Doch auch der Rabatt ist vergleichsweise überschaubar. 18,89 statt 26,99 Euro werden im Rahmen des neusten PSN-Sales fällig. Einen 75-Prozent-Rabatt gibt es bei “Surviving Mars”. 7,49 Euro bezahlen Spieler am Ende – wie schon in den vorherigen Sales.

Einen neuen Bestpreis erreicht “Green Hell”. Der Standardrabatt liegt bei 60 Prozent und führt zu einem Preis von 9,99 Euro. PS-Plus-Mitglieder erhalten fünf weitere Prozent und werden mit 8,74 Euro zur Kasse gebeten.

Falls es “Untitled Goose Game” sein soll: 9,99 Euro ist momentan euer Preis. Hier greift ein 50-Prozent-Rabatt. Doch auch in der Extra-Bibliothek von PS Plus ist der Titel vertreten. “The Eternal Cylinder” kostet 8,74 Euro, was einem Rabatt von 65 Prozent entspricht. Und “The Sinking City” ist mal wieder für 7,49 Euro im Sale vertreten.

Das war nur eine winzige Auswahl aus den neusten Angeboten. Eine Übersicht über alle Deals bietet Sony in der Angebote-Kategorie des PlayStation-Stores. Zumindest in der Webversion ist der heutige Sale noch nicht einzeln aufgeführt, sollte aber im Laufe des Tages auftauchen.

Weitere Angebote:

Für Inhaber einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe folgen mehr Sparmöglichkeiten: Denn weitere Spiele werden in die Bibliotheken aufgenommen. Zunächst kommt es heute allerdings zur Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.

