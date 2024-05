PS5, Xbox und Switch: Massive Rückgänge auf dem europäischen Markt

Die Europa-Charts des vergangenen Monats liegen vor. Und erneut verdeutlichen sie, dass der Konsolenmarkt ziemlich schwächelt. Übergreifend kam es zu einem nahezu gigantischen Rückgang.

Wie Gamesindustry auf Basis der europäischen GSD-Daten berichtet, sanken die Konsolenverkäufe verglichen mit April 2023 zum satte 47 Prozent. Bei allen drei großen Plattformen sei ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen gewesen.

Zu berücksichtigen ist, dass die Daten auf einer Reihe von europäischen Märkten basieren, nicht aber die Verkäufe aus Deutschland und Großbritannien berücksichtigen. Dass die PS5 hierzulande die dominierende Konsole ist und der Xbox-Anteil sinkt, erfuhren wir jedoch schon im vergangenen Jahr.

Warum schwächeln die Konsolen plötzlich?

Die Rückgänge kommen nicht zufällig. Mehrere Faktoren fallen zusammen: Für PS5 und Xbox Series X/S gibt es momentan kaum zugkräftige Spielveröffentlichungen. Zudem befindet sich die Switch im achten Jahr und der Markt wartet auf den Nachfolger, der von Nintendo kürzlich bestätigt wurde.

Im Fall der Xbox-Konsolen könnten die aktuellen Unsicherheiten den ohnehin schon schwachen Absatz schmälern. Microsoft beteuerte in der Vergangenheit zwar, dass man an Hardware festhalten möchte. Gleichzeitig wird das Unternehmen mehr und mehr zu einem Multiplattform-Publisher, was der Notwendigkeit einer Xbox-Hardware entgegenwirkt.

Letztlich werden zugkräftige Spiele wie etwa “GTA 6” und neue Konsolen wie die PS5 Pro und Switch 2 benötigt, um den Konsolenmarkt wieder in Schwung zu bringen.

Auch beim Zubehör gab es im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang von 17 Prozent auf knapp über eine Million verkaufte Produkte. Einen gegenläufigen Trend zeigte der DualSense-Controller der PS5, der um 0,8 Prozent zulegen und die Spitzenposition verteidigen konnte.

Fallout 4 schnappt sich den ersten Platz

Auch die Verkäufe von PC- und Konsolenspielen gingen im Jahresvergleich zurück, wenn auch nur um 6,2 Prozent auf 10,5 Millionen verkaufte Games.

Der April war weitgehend ein Monat, der von Dauersellern und Service-Spielen geprägt war. Der erste Platz ging nach dem jüngsten Serienhype und der Veröffentlichung des Next-Gen-Updates jedoch an “Fallout 4”. Auch “Fallout 76” konnte profitieren und landete auf Rang 7. Platz 10 ging an “Fallout New Vegas”. Für den PS5-Neueinsteiger “Stellar Blade” blieb Rang 9.

Europäische GSD-Charts April 2024 digital + physisch):

Fallout 4 (Bethesda) EA Sports FC 24 (EA) Helldivers 2 (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Fallout 76 (Bethesda) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Stellar Blade (Sony) Fallout: New Vegas (Bethesda)

